Capacitaron en técnicas de RCP a personal municipal y de áreas estratégicas de Puerto General San Martín

Fueron dos jornadas impulsadas desde la Secretaría de Salud local y dictadas por el Grupo de Soporte Vital de la Facultad de Medicina de la UNR

Desde la organización destacaron que la finalidad es dotar a los trabajadores de herramientas precisas para actuar de manera coordinada ante una emergencia médica, evitando la improvisación y situaciones de pánico, y aplicando los protocolos correctos hasta la llegada del servicio de emergencia.

Con el objetivo de difundir las técnicas adecuadas para actuar en situaciones de emergencia y así poder contribuir a salvar vidas, se realizaron capacitaciones de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para empleados municipales y personal de áreas estratégicas.

En total fueron dos jornadas con una importante concurrencia y un marcado compromiso por parte de las distintas áreas de la gestión local. Las actividades fueron impulsadas por la Secretaría de Salud de la Municipalidad y contaron con la participación de secretarios de diferentes áreas y del presidente del Honorable Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis.

Los talleres, que completaron su cupo autorizado con aproximadamente 60 personas por jornada, fueron dictados por el Grupo de Soporte Vital de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) , cuyos profesionales se trasladaron con todo el equipamiento técnico necesario para el entrenamiento práctico.

El objetivo principal de la Secretaría de Salud fue capacitar al personal que se desempeña en puestos clave de atención y en espacios de alto flujo de personas —tales como mesas de entrada, admisiones, áreas de calle, barrido, el CPC, el camping, el Megaestadio y dependencias municipales—.

Desde la organización destacaron que la finalidad es dotar a los trabajadores de herramientas precisas para actuar de manera coordinada ante una emergencia médica, evitando la improvisación y situaciones de pánico, y aplicando los protocolos correctos hasta la llegada del servicio de emergencia.

Si bien este tipo de capacitaciones se realizan de manera frecuente, las autoridades remarcaron la importancia de repetirlas de forma constante para afianzar los conocimientos. "La iniciativa refleja una fuerte política de concientización y cuidado ciudadano, recordando que estar preparados puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte", explicaron desde la Secretaría de Salud.

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