Puerto Gaboto: rescatan a un puma que habría sido capturado por un pescador

Lo cierto es que personal de Parques Nacionales dio aviso a la sección Ecológica de la Policía Comunitaria para rastrear al pescador y dar con el animal.

De esa manera, personal de Guardafauna concurrió al lugar para ponerlo a salvo y lo trasladó hacia la casilla móvil Nº2 para solicitar colaboración de las subofificales Nadia López y Romina Aguirre.

puma1.jpg

El felino fue trasladado a la base de la Policía Comunitaria para una mejor atención, aunque desde esa dependencia no fueron muy optimistas respecto al estado de salud del felino, quien no se encontraría en las mejores condiciones, pese a que no presenta heridas de consideración.