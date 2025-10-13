Este fin de semana llega la maratón por la donación pediátrica a Los Quirquinchos Con un fin de concientización, el evento de 5 y 10 kilómetros tendrá a cientos de corredores por las calles de esta localidad del departamento de Caseros 13 de octubre 2025 · 18:39hs

La remera para la maratón de Los Quirquinchos

El próximo sábado la comuna de Los Quirquinchos organizará la tercera maratón nocturna de la localidad, que ya se metió en el calendario de los corredores de la zona. Habrá más de 10 categorías y dos modalidades: carrera de 5 kilómetros y otra de 10 kilómetros.

La maratón comenzará a las 19 en San Martín y 25 de Mayo, en pleno parque central de la comuna del departamento Caseros. La organización promete medallas “finisher” para todos los corredores que crucen la meta y medallas especiales para los tres primeros de cada categoría y de ambos sexos.

Las categorías comienzan en menores de 19 años y se extienden a más de 70, por lo que se convierte en un evento para todas las edades y toda la familia.

Para correr, la organización dispuso una inscripción de 30 mil pesos, aunque aseguró descuentos por grupos. Además de las dos distancias de competencia, también habrá lugar para una caminata rosa, en el marco de concientización sobre el cáncer de mama

La maratón tiene como objetivo la concientización por la donación pediátrica de órganos. La primera edición de esta competencia apuntó a enviarle fuerzas a León, un niño que pudo conseguir un riñón, al ver el éxito la Comuna de Los Quirquinchos motivó a seguir con el evento que hoy llega a su tercera edición. Para inscribirse se puede ingresar a este enlace. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cronorav eventos deportivos (@cronorav)