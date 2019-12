Lucía Ferrero es becaria de Conicet en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL) y terminó hace unas semanas de escribir el manuscrito de su tesis para la obtención del grado académico de doctora en Ciencias Biológicas. Lo presentó ante las autoridades de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y lo insólito fue que, por el lenguaje inclusivo que utilizó solo en los agradecimientos –no en el trabajo académico–, tuvo algunos días de demoras en la respuesta de aprobación.

La futura doctora le comentó a UNO Santa Fe: “Cuando presenté el manuscrito desde el Comité Académico me dijeron que no había pasado inadvertido el lenguaje inclusivo y que iban a tener que reunirse, a pesar de que también había palabras en inglés o mal escritas. Y este jueves me avisaron que podía dejar los agradecimientos como estaban, con lenguaje inclusivo”. El trabajo es sobre “el estudio de los mecanismos de acción de factores de transcripción vegetales de la familia TCP”.

El Comité Académico de la carrera evaluó el trabajo y finalmente llegó a la conclusión de que “académicamente corresponde pasarlo a defensa y que la utilización del lenguaje inclusivo en la sección de agradecimientos –la parte más personal de un trabajo de tesis– no requiere una marcación puntual ya que no incide en la esencia académica del trabajo”, dijeron desde la institución. Y a la vez señalaron: “En cuanto a si hay antecedentes en otras facultades, la respuesta es que no, que no hay nada defendido a nivel de grado y posgrado” con lenguaje inclusivo.

Si bien las palabras que usó son solo unas pocas –“viejxs”, “todes”, “amigues” y “pibxs”–, es la primera vez que se permite su uso en una instancia académica tan importante en la UNL. Por lo que, cuando Ferrero rinda, será la primera tesis aprobada con lenguaje inclusivo en su interior. La presentación fue avalada por el director de la tesis, Daniel González, que es del IAL.

“En algunas partes usé la e, en otras la x. Es como que lo hice como me salió y no le di mucha importancia porque eran los agradecimientos y no pensé que se iban a fijar en eso. Si hablaba de mis «viejes», no quería escribir «a mi padre y a mi madre», solo me salió así. Ni siquiera es la tesis, la parte experimental, son los agradecimientos”, destacó Ferrero.

Sobre el uso del lenguaje inclusivo detalló que “es mi forma de ver el mundo. Me salió así, ya lo tengo un poco incorporado. Cuesta usarlo por ahí más verbalmente pero en la escritura lo uso bastante. Como en mensajes de celular. También como en nuestra escritura de tesis como es algo práctico y de ciencias biológicas no te da para usarlo porque escribimos en tercera persona, no da, porque es otra forma de escribir”.

Desde la UNL aclararon que se está trabajando el tema a partir de la articulación entre diferentes áreas –Académicas, Género, Extensión, Comunicación– junto con carreras específicas. “La institución aún no marcó posición de manera orgánica, decisión que se toma en el Consejo Superior”, observaron.

Universidades

El lenguaje inclusivo está permitido en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Allí se exhortó a emplearlo en su comunicación institucional y se permitió que los estudiantes lo utilicen en sus trabajos y tesis. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó una resolución similar, autorizando el lenguaje inclusivo en cualquier producción académica en carreras de grado y posgrado.

La primera en incursionar fue la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) cuando, en 2017, introdujo el lenguaje no sexista, aunque no el inclusivo, en sus comunicaciones institucionales. Otras universidades como la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional del Centro y algunas facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos hicieron avances en el tema o incluyeron este lenguaje en sus comunicaciones institucionales.