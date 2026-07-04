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Por distintas infracciones compactaron más de 750 motos y 40 vehículos de cuatro ruedas en Venado Tuerto

Las unidades permanecían guardadas en el corralón municipal y se convirtieron en chatarra gracias a un programa nacional de descontaminación y compactación

4 de julio 2026 · 09:50hs
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Desde el Gobierno municipal destacaron que esta medida forma parte de la política de ordenamiento y control que se lleva adelante en la ciudad.

Desde el Gobierno municipal destacaron que esta medida forma parte de la política de ordenamiento y control que se lleva adelante en la ciudad.
Por distintas infracciones compactaron más de 750 motos y 40 vehículos de cuatro ruedas en Venado Tuerto

Por distintas infracciones compactaron más de 750 motos y 40 vehículos de cuatro ruedas en Venado Tuerto

Por distintas infracciones compactaron más de 750 motos y 40 vehículos de cuatro ruedas en Venado Tuerto

El jueves último se desarrolló una nueva jornada de compactación de vehículos secuestrados que permanecían en el Corralón Municipal de Venado Tuerto. La actividad, que estuvo a cargo del municipio venadense, está enmarcada en el convenio con el Programa Nacional de Descontaminación y Compactación de Vehículos (Prodeco). La última compactación se había realizado en septiembre de 2024.

Las unidades llegaron a esta instancia luego de cumplirse los plazos establecidos por la normativa vigente y tras haberse realizado las correspondientes intimaciones a sus propietarios, sin que fueran retiradas. El proceso permitió la destrucción definitiva de motos y vehículos remitidos al corralón municipal por distintas infracciones detectadas por la Secretaría de Control Urbano.

Motos, autos y camionetas

Durante la actividad, en la que fueron compactados 752 motovehículos, y 43 vehículos, entre autos y camionetas, estuvieron presentes el secretario de Gobierno municipal, Mariano De Mattia; el juez de Faltas, Stefano Quaglia, y la concejala María Florencia Di Pizio.

“Esta es una actividad que tiene que realizarse temporalmente, cumpliendo plazos legales, publicaciones de edictos, notificaciones, que es lo que se hace en el marco incluso de un programa nacional de compactación que tiene muchos años y que busca descontaminar y liberar los espacios que los municipios y comunas tienen destinados al guardado de vehículos”, explicó De Mattia.

Por su parte, Quaglia detalló que transcurrido el plazo de seis meses de estadía de un vehículo en el Corralón “el municipio tiene posibilidades de incluirlo en este sistema, en este circuito de compactación”.

En el caso puntual de los vehículos que se comenzaron a compactar el jueves al mediodía, ingresaron en el año 2024 hasta octubre de 2025, “con lo cual eso nos permite decir que se cumplieron holgadamente los plazos y que las personas tuvieron su tiempo para poder regularizar esta situación”.

Vehículos del corralón

El funcionario recordó que estas unidades estaban en el corralón por infracciones de tránsito, o por no cumplir con requisitos de documentación y acreditación de propiedad, y recordó que “desde el Tribunal siempre se trata de brindar todas las alternativas posibles, tanto financiaciones, planes de pago, así como descuentos por pago contado y hasta trabajos comunitarios para las personas que se les dificulta poder afrontar el importe de lo que cueste regularizar la situación”.

Lo recaudado de estas compactaciones y la venta de la chatarra generada, es destinado por ordenanza municipal a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto.

Desde el Gobierno municipal destacaron que esta medida forma parte de la política de ordenamiento y control que se lleva adelante en la ciudad y recomendaron tomar los recaudos necesarios al momento de adquirir un vehículo usado, como solicitar un informe de dominio, verificar que el titular esté en condiciones de realizar la transferencia y corroborar que la unidad no registre multas o infracciones pendientes.

Para consultas sobre la situación de cualquier vehículo alojado en el corralón se puede solicitar información a través del número de contacto 3462 310341 del Tribunal de Faltas municipal.

>> Leer más: Venado Tuerto se suma a la Red de BiodiverCiudades de CAF y refuerza su agenda de desarrollo urbano sostenible

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