Venado Tuerto se suma a la Red de BiodiverCiudades de CAF y refuerza su agenda de desarrollo urbano sostenible

El vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli, encabezó una agenda de trabajo en la ciudad santafesina junto al intendente Leonel Chiarella y al ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, en la que el municipio formalizó su adhesión a la red de ciudades sostenibles del organismo

La ciudad de Venado Tuerto se incorporó hoy a la Red de BiodiverCiudades de CAF, el mecanismo regional que articula acción climática y desarrollo urbano con gobiernos locales . La adhesión se concretó durante una jornada de trabajo encabezada por el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli, que reunió a autoridades provinciales y municipales en torno a una agenda común de sostenibilidad ambiental y desarrollo urbano.

La actividad combinó una recepción institucional en la Municipalidad, una visita a la Planta de Tratamiento de Residuos de la ciudad y un encuentro con el equipo del programa provincial “Planificar Santa Fe”, herramienta de ordenamiento territorial que conduce el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático santafesino. Acompañaron a Asinelli el coordinador de la Red de BiodiverCiudades de CAF, Alejo Ramírez, junto a estudiantes de la Diplomatura en Integración y Desarrollo para el Ámbito Local Iberoamericano.

Durante el encuentro, Asinelli destacó el valor de la articulación multinivel y reafirmó el perfil verde y subnacional del banco. “Esta visita demuestra cómo los distintos niveles de gobierno pueden trabajar juntos, a la par de los organismos multilaterales de desarrollo, para que el progreso llegue a todos los rincones de la provincia. Venado Tuerto está marcando una agenda de trabajo sostenible y verde que es ejemplo para Santa Fe”, señaló el vicepresidente corporativo de CAF .

Desde 2021, CAF asumió el compromiso de ser el banco verde y de los gobiernos subnacionales de América Latina y el Caribe . En ese marco, ya alcanza el 43 % de operaciones totalmente verdes y financió más de 60 proyectos locales por USD 5.000 millones. A ello se suma la movilización de recursos de terceros: a través del programa “Adaptando las BiodiverCiudades al Cambio Climático”, el año pasado se destinaron USD 12 millones al financiamiento directo de ciudades.

La agenda de Venado Tuerto en materia ambiental incluye el cierre del basural a cielo abierto más grande de Santa Fe, el plan de turismo sostenible para la Laguna El Hinojo y la reconstrucción de su Planta de Tratamiento de Residuos. Con la incorporación a la Red de BiodiverCiudades, la ciudad accede a nuevas herramientas y mecanismos de cooperación en planificación y regeneración urbana, infraestructura verde, gestión del agua, movilidad, conservación ecológica y gestión de residuos sólidos.

Crisis social y ambiental

La visita se inscribe en la amplia agenda de trabajo de CAF con la provincia de Santa Fe, que comprende el apoyo a los Juegos Suramericanos 2026 —con la construcción del Microestadio Parque Independencia y el espacio multipropósito “Arena Rosario”—, el programa de logística urbana y metropolitana para el Gran Rosario por USD 150 millones, el programa Santa Fe + Conectada y operaciones de infraestructura municipal y universitaria en distintos puntos del territorio provincial.

La jornada formó parte de la Diplomatura en Integración y Desarrollo para el Ámbito Local Iberoamericano, iniciativa conjunta de CAF, la Fundación Ortega-Marañón de España y Fundar de Argentina, en el marco de la Cátedra Iberoamericana de Integración y Desarrollo Local. El programa, dirigido por María Migliore, cursa su tercera cohorte con 28 participantes de once países de la región.

Al cierre, Asinelli evocó la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco para subrayar que no existe una crisis social separada de una crisis ambiental, sino que ambas son las dos caras de una misma moneda, y reafirmó el acompañamiento de CAF al trabajo de Venado Tuerto.