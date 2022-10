Pérez promueve importantes obras públicas de inclusión para todos los vecinos

“Lo invitamos a ver el impacto que las obras tienen en nuestra localidad, y de la política pública aplicada en infraestructura para los ciclistas. Hay un compromiso con el vecino y en gestionar con cada una de las instituciones de la ciudad. Es alentador poder compartir estos logros que vamos teniendo porque cada una de estas obras, de pavimento, cloacas, adoquines, tienen que ver con el progreso y la mejora del hábitat”, destacó Corsalini.

El intendente, que lleva 7 años de gestión, agregó: “Cuando hablo con los vecinos me dicen que hace 50 años que viven en el mismo lugar y nunca vieron alguna mejora. El desarrollo del barrio va acompañado con cada frentista, que empieza a acomodar su frente, a ordenar su casa. Cada vecino es una historia y esa obra le significa algo, una ambulancia que no entró cuando había barro, un remise que no los pudo ir a buscar, caminar con dos pares de zapatillas para poder llegar al trabajo con el calzado en condiciones, chicos que no iban a la escuela los días de lluvia, el patrullero que no ingresaba. Ahora se revierten esas historias, este es el deber cumplido de la política”.

Con más de 224 millones de pesos se lleva adelante la obra de ciclovías seguras, que tiene un 55% de avance y va a conectar a los barrios por medio de una arteria central y a eso se refirió Corsalini: “Si hablamos de infraestructura, el camino de 4,5 kilómetros que une el casco tradicional con el barrio Cabín 9, las 460 cuadras de pavimento en 7 años y los 24 kilómetros para que se puedan desplazar los vecinos en bicicleta, estamos refiriéndose a integración y planificación, un componente humano, social, y un cambio cultural que se genera a raíz de una obra pública”.

“Muchos no toman dimensión de lo que significa esta red segura para ciclistas, que realmente tiene una mirada estratégica en la planificación de la ciudad. Hoy tenemos conectada la ciudad de este a oeste, de norte a sur y no solamente con el parque industrial, sino que también conectando con los distintos barrios y con la ciudad de Rosario y Soldini”, añadió el intendente.

Pérez se está transformando en la ciudad con más metros de ciclovía por habitantes de todo el país, un indicador no menor que alienta a sostener el buen hábito y uso constante de la bici. “Creemos que en unos 60 días, si el tiempo acompaña, vamos a poder estar terminando este proyecto que es de gran impacto, asegurando la compatibilidad entre el automovilista y el ciclista, evitando el desorden en el tránsito”, concluyó Corsalini.