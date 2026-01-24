Paladini: "Los Molinos no busca crecimiento desmedido sino garantizar calidad de vida, trabajo y arraigo"

El jefe comunal Jorge Paladini repasó su gestión y planteó una mirada estratégica sobre el futuro de la localidad, que desde 2027 tendrá una intendencia

A poco más de 70 kilómetros al oeste de Rosario, sobre la ruta provincial 92, Los Molinos se afirma como una de las localidades con mayor dinamismo productivo del centro-sur santafesino .

Con una población cercana a los 2.000 habitantes y más de 20 industrias en funcionamiento , el pueblo combina actividad agroindustrial, inversión pública sostenida y una fuerte identidad comunitaria. En diálogo con LT8, el presidente comunal Jorge Paladini trazó un balance de su tercer período de gestión y explicó por qué el desarrollo no siempre debe medirse en cantidad de habitantes sino en calidad de vida.

Paladini asumió en 2021 y transita su tercer mandato al frente de la administración comunal . El respaldo electoral sostenido y la ausencia de oposición en los últimos procesos son, a su entender, una señal de una forma de gestionar “seria y responsable”. En ese marco, destacó la reforma institucional que, a partir de 2027, convertirá a las comunas en intendencias con mandatos de cuatro años.

“Pasar de períodos de dos a cuatro años cambia completamente la lógica de la gestión”, sostuvo Paladini. “En dos años, cuando empezás a ordenar, ya estás pensando en elecciones; con cuatro años podés planificar y ejecutar políticas de fondo”. En ese sentido, remarcó que la reforma permitirá dar continuidad a proyectos estructurales que hoy requieren mayor tiempo de maduración.

Los Molinos se encuentra en el departamento Caseros a pocos kilómetros de Arequito. “A unos 70 de Rosario por la ruta 92. Somos un pueblo de trabajo, de gente emprendedora, con un sentido de pertenencia muy marcado”, describió el jefe comunal.

Entramado productivo y calidad de vida

Con apenas 2.000 habitantes, Los Molinos cuenta con más de 20 industrias en funcionamiento. La matriz productiva está fuertemente ligada a la metalmecánica y al agro, con fábricas de engranajes, ejes, sinfines, poleas y camisas para casillas rurales, actividad que convirtió a la localidad en referencia provincial del sector.

A eso se suma un feedlot de más de 30.000 cabezas de ganado y la cooperativa local, que impulsa una fábrica de pastas con presencia regional. “Todo esto genera empleo permanente y movimiento económico. Incluso hay personas que vienen a trabajar desde Casilda, Arequito y otras localidades cercanas”, explicó Paladini.

Según el presidente comunal, la capacidad de trabajo hoy es prácticamente plena. “El mayor desafío en los pueblos suele ser la inserción laboral femenina, pero en líneas generales hay demanda de mano de obra capacitada”, señaló. En ese punto, destacó el rol de las escuelas técnicas de la región, de donde egresan muchos de los jóvenes que luego se incorporan a las industrias locales.

La infraestructura vial es uno de los ejes centrales de la gestión. “La producción necesita rutas en condiciones”, afirmó Paladini. Si bien destacó la fluidez actual de los accesos por la ruta 92, la S26 y la autopista, remarcó los reclamos históricos por tramos nacionales como la ruta 178 y, especialmente, la A012.

“Por esta región sale cerca del 80% de la producción del país. Tener accesos colapsados no afecta solo a la provincia de Santa Fe, afecta a toda la Argentina”, advirtió.

En cuanto a la ruta provincial 92, el presidente comunal valoró los trabajos en marcha. “Se están realizando bacheos profundos y se avanzó con el reasfaltado del tramo urbano, que tiene entre 1.000 y 1.100 metros. La última vez que esa ruta había sido asfaltada de manera integral fue en la época del proceso”, recordó.

Ayuda provincial para Los Molinos

Paladini subrayó el impacto de los programas provinciales en la localidad. “En el primer año del actual gobierno provincial, entre obras y programas, Los Molinos recibió alrededor de 400 millones de pesos”. Entre esas inversiones se incluyen trabajos de ripiado en caminos productivos largamente esperados por el sector agropecuario.

En el plano urbano, la comuna avanzó con obras como la construcción de garitas para paradas de colectivos sobre la ruta 92, hacia Arequito, además de mejoras en calles y servicios. “La provincia está acompañando mucho a las localidades del interior, más allá de las diferencias políticas, y eso es algo que hay que reconocer”, afirmó.

La salud es otro de los pilares de la gestión. En los últimos años se incorporaron guardias médicas las 24 horas, nuevos profesionales y una ambulancia de alta complejidad.

Además, se avanza en la renovación del Samco con programas provinciales.

“En los últimos meses, el 50% del pueblo pasó por el centro de salud. Para algunos eso puede parecer un gasto; para nosotros es una inversión en calidad de vida”, remarcó Paladini.

El acceso a la tierra es otro de los ejes estratégicos. La comuna recupera terrenos y recientemente sorteó 13 lotes para familias y personas solteras. Los terrenos se ofrecen a valores sociales, con un esquema de anticipo del 30% y cuotas sin interés en 12 o 24 meses.

“No creemos en la gratuidad, pero sí en facilitar el acceso para que la gente se quede en el pueblo”, explicó el mandatario.

Crecer sin perder identidad

Consultado sobre el crecimiento poblacional, Paladini fue claro: “No buscamos crecer de manera explosiva”. Su visión apunta a ordenar la infraestructura y proyectar un área industrial que permita sacar las fábricas del casco urbano. “En cantidad de habitantes estamos bien así: hay tranquilidad, hay paz y eso se puede sostener en el tiempo”, afirmó.

La identidad de Los Molinos se apoya también en su historia. La familia Macini y el antiguo hospital que funcionó entre 1920 y 1942 forman parte de ese legado. “En su momento era más importante que el de Casilda: tenía usina propia, club, fábrica de hielo y hasta una radio AM, una de las primeras del país”, recordó Paladini.

Esa identidad se expresa hoy en una agenda cultural activa, con carnavales, el aniversario del pueblo cada 7 de noviembre y el Festival de Teatro Regional, que este año llegará a su tercera edición con artistas de Buenos Aires.

