Paciente electrodependiente de Pueblo Esther reclama por altas facturas de energía

Se trata de un jubilado al que la cooperativa local todavía no reconoció su condición. La familia del paciente aduce que no puede pagar el servicio esencial para mantenerlo con vida

“Lo que tiene que recibir la cooperativa es algo similar al certificado único de discapacidad (CUD). Un ejemplo: si a mí me amputasen los brazos y las piernas, hasta que yo no tenga mi CUD no voy a ser considerado para la ley como persona con discapacidad”, subrayó Fiori.