El gobernador Perotti pidió una distribución más equitativa de recursos para el transporte

>> Leer más: Al menos hasta septiembre no habrá más paros de colectivos

Respecto a los varios paros que se dieron este jueves en Santa Fe, sostuvo: "Uno no puede no compartir las expresiones de rechazo a la violencia, a las extorsiones y el temor que se buscan generar en Rosario y la región. También las que exigen mejorar las acciones de parte de nuestra institución policial, de parte del MPA, de la Justicia Federal, creo que todos tenemos que poner un esfuerzo. Claramente, si hacemos esto en defensa de toda la comunidad, no le tenemos que generar inconvenientes, tenemos que jugar a favor, sumar los esfuerzos de rechazo".