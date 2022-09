Más de 25 mil personas participaron en las Fiestas Patronales de Alvear

Hubo sorteos y premios con la presencia del presidente comunal, Carlos Pighin; la vice, Noelia Medrán; y el diputado provincial Esteban Lenci, que también participó de la maratón.

Los ganadores fueron: Damas: Marianela Fissore. Caballeros: Matías Leones. Sub 13 Damas: Delfina Belén. Sub 13 Caballeros: Román Sancimino. Categoría 14 a 19 D: Emilia Yapson. Categoría 14 a 19 C: Federico Muñoz. Categoría 20 a 29 D: Cecilia González. Categoría 20 a 29 C: Matías Leones. Categoría 30 a 35 D: Marianela Fissore. Categoría 30 a 35 C: Jonatan Monzón. Categoría 36 a 40 D: Natalia Alfonso. Categoría 36 a 40 C: Alejandro Belén. Categoría 41 a 45 D: Lorena Romero. Categoría 41 a 45 C: Mauricio Espaziano. Categoría 46 a 50 D: Soraya Nawojczyk. Categoría 46 a 50 C: Diego Matuzzi. Categoría 51 a 56 D: América Andrade. Categoría 51 a 56 C: Cristián López. Categoría 57 a 64 C: Sergio Rodríguez. Categoría + 65 Damas: Alicia López y categoría + 65 Caballeros: Héctor Leiva.

En tanto, a virgen cumple 70 años como patrona de Alvear, y la comunidad católica los empezó a celebrar con la novena. El sábado por la tarde el padre Javier presidió la santa misa, en la que niños y niñas tomaron su primera comunión. En sus palabras pidió por la paz en la localidad y la unión de los alvearenses. El presidente comunal, Carlos Pighin estuvo acompañado por su esposa, Silvina Santiso, y parte del gabinete; entre ellos la vice, Noelia Medrán; el secretario de políticas sociales, Juan Corengia; la tesorera, Lucrecia Paolini; y la secretaria de gobierno, Flavia Banfi. Participaron vecinos y vecinas que acompañaron la imagen de María de la Merced por las calles del pueblo.

Las atracciones fueron variadas, desde el salto de paracaidistas, la participación de el club de planeadores, un espacio de juegos para niños y el paseo de artesanos y emprendedores con más de 180 stands en una de las manos de avenida América. También aterrizó el helicóptero del servicio de aeroemergencias, que firmó un convenio con la Comuna de Alvear.

El primer concurso de asadores a la estaca arrancó a las 6 de la mañana, con la participación de 43 grupos. Los ganadores fueron Damián Ciarrochi, Rubén Ciarrochi y Francisco Ciarrochi (Stand 12, de Arroyo Seco); 2° puesto: Raúl Scurin, Claudia y Ainoa Scurin (Stand 6, de Marull, Córdoba), y 3er Puesto: Miguel Jaime y Leandro Jazmín (Stand 35- Arroyo Seco). Mejor Stand: César Tombolini y Lara Tombolini - (Stand 37, de Arroyo Seco); mejor asador local: Ezequiel Bolatti y Manuel Mendoza (Stand 7).

Las bandas se dividieron en dos escenarios, durante la mañana actuaron Tomás Puntano y Parche Madre, con la conducción de Claudio Pereyra y Julio Coria. Al mediodía el espectáculo pasó al escenario con el ingreso de la imagen de la Santa Patrona y la actuación del payador Juan Almada. Hubo reconocimiento para todos los que pasaron por el Centro Tradicionalista, presidido hoy por Juan Antúnez.

Con la conducción de Diego Mattuzi y Carlos Benítez, por el escenario mayor pasaron Lucia Mudilla, Ralukuna, Dele Retumbar, "Monchito" Merlo, Circo Lumier, Fun Fun Curry, Ensamble Músicos de Alvear, Cabaré Cumbia Funk, Cumbión del Río y el cierre de Banda XXI con juegos de láser. Para esta edición se dispuso una nueva ubicación y mejor utilización del cuadro de estación.

Legisladores socialistas visitaron el predio durante la jornada. Durante la mañana, la diputada provincial, Clara García; y el diputado nacional Enrique Estévez recorrieron con Carlos Pighin el paseo de artesanos, la asociación de Bomberos Voluntarios y el predio donde se desarrollaba el concurso. A la tarde, los diputados Esteban Lenci y Joaquín Blanco hicieron lo propio y entregaron una declaración de interés al artista Rubén Pérez Barrios, que intervino con la obra “Ojos de Fe”, en uno de los ex galpones ferroviarios.

Las Fiestas Patronales tienen una relevancia importante en la localidad desde 2010, con dos años de eventos suspendidos por la pandemia, y con jornada doble este año. El presidente comunal, Carlos Pighin, agradeció a todos los y las que trabajaron para que esto sea posible. “Tenemos un gran equipo de trabajo en cada área, que ha respondido y estuvo a la altura de este evento que convocó a toda la región”, expresó.

"La cultura es una política de Estado que hemos acompañado y fomentado en nuestra gestión. No hablamos sólo de entretener, es una fuente que genera capacitación y empleo. Se pudo vivir una jornada en familia con miles de personas que disfrutaron en armonía, vayan las gracias para todos los que vinieron por el respeto y la buena energía. Estamos seguros de que la noche del domingo quedará en la memoria de todos. Como dijimos en campaña vinimos a unir y acá estamos. Felicitaciones y a seguir que lo mejor está por venir”, remarcó Carlos Pighin.