María Teresa comprobó la eficacia del programa "Ojos en alerta" a pocas horas de su lanzamiento

GUC María Teresa.jpeg

"Es una herramienta novedosa que, a través de WhatsApp, los vecinos pueden comunicarse con el Estado en materia de emergencias, en la prevención de cualquier clase de delito y también para usarse en materia de seguridad vial", contó Gonzalo Goyechea, presidente comunal de María Teresa.

El programa coordina acciones de prevención entre los vecinos, la Guardia Urbana Comunal (GUC), la policía y el Centro de Monitoreo.

Primeros resultados

A menos de doce horas de su implementación, el programa demostró su eficacia al colaborar en tres incidentes, dos de ellos protagonizados por la misma persona. Todos fueron reportados por vecinos de la localidad, resaltando el impacto positivo de este sistema de seguridad.

Un vecino alertó sobre la presencia de una persona sospechosa que merodeaba su calle, pasando repetidamente frente a su vivienda. El reporte incluyó una descripción precisa de la vestimenta de la persona, lo que permitió a la Guardia Urbana y a la policía local intervenir de inmediato.

Si bien en un primer momento no se encontró al sospechoso, otro aviso de un vecino permitió ubicar a la persona a través del Centro de Monitoreo. La policía procedió a identificar al sospechoso, aunque, al no haber elementos para comprobar un delito, no fue retenido.

Posteriormente, y en las primeras horas de la madrugada, un vecino alertó sobre un intento de ingreso no autorizado a una vivienda. La GUC y la policía se desplazaron al lugar, pero el sospechoso ya había huido. No obstante, las cámaras de vigilancia del Centro de Monitoreo lograron identificar al individuo, se trataba de la misma persona del primer hecho, quien luego fue localizado mientras intentaba ingresar a un negocio. En esta ocasión, la policía procedió a su aprehensión, iniciando la causa correspondiente y puesto a disposición de la Justicia

Daños a la propiedad

En otro reporte, una vecina notificó que dos personas habían dañado el vidrio de una de sus ventanas. Esta vecina alcanzó a fotografiar a los responsables, aunque no fue posible reconocer sus rostros. Las imágenes fueron analizadas, y con la colaboración de la policía y la GUC, se identificó a los responsables, quienes asumieron el daño y se comprometieron a resolver el inconveniente de inmediato.

Para los funcionarios locales “Ojos en alerta” se perfila como un refuerzo importante en la seguridad de María Teresa, facilitando una intervención rápida y coordinada entre vecinos y autoridades. Esta herramienta innovadora, que llega a la región gracias a las políticas públicas impulsadas por la comuna, no solo refuerza la seguridad local, sino que también representa un modelo de participación ciudadana que seguramente podría replicarse en otras localidades.

Un pueblo modelo

María Teresa, se destaca no solo por su rica historia y economía agrícola, sino también por sus innovadores proyectos sustentables. Con una población de aproximadamente 4.500 habitantes, esta comunidad logró posicionarse como un referente en la generación de energía renovable.

En 2022, la localidad se convirtió en la primera comunidad solar de la provincia de Santa Fe, gracias a un proyecto colaborativo entre la comuna, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Venado Tuerto, y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Este parque solar fotovoltaico, ubicado a la vera de la ruta provincial 14, genera energía limpia que abastece a seis instituciones locales, incluyendo clubes deportivos, una biblioteca, un centro de jubilados, una huerta comunitaria y una residencia para adultos mayores.

>>Leer más: El gobierno de Santa Fe inauguró la primera Comunidad Solar de la provincia en María Teresa