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Licitaron obras de cordón cuneta para realizar en 25 cuadras de Villa Gobernador Gálvez

El municipio invertirá cerca de 273 millones de pesos para llevar adelante los trabajos en diferentes barrios de la ciudad

26 de agosto 2026 · 10:47hs
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Estas obras están enmarcadas en el Plan de Mejoras Barriales y serán realizadas en diferentes barrios de la ciudad

Estas obras están enmarcadas en el Plan de Mejoras Barriales y serán realizadas en diferentes barrios de la ciudad, como Pueblo Nuevo, La Isleta, Villa Diego Oeste, Talleres, Constancio Vigil y Paladini. 

Se realizó en la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez el acto de apertura de sobres para ejecutar obras de cordón cuneta en 25 cuadras de la ciudad con un presupuesto oficial de 273.020.000 pesos y cinco ofertas presentadas.

Estas obras están enmarcadas en el Plan de Mejoras Barriales y serán realizadas en diferentes barrios de la ciudad, como Pueblo Nuevo, La Isleta, Villa Diego Oeste, Talleres, Constancio Vigil y Paladini.

Sobre la obra, el secretario de Obras Públicas, Fabián Nallino, indicó: “En total son 25 cuadras que se van a distribuir en distintos sectores de la ciudad. El cordón cuneta no solamente nos da el umbral definitivo para las viviendas, sino que también nos da el nivel definitivo de la calle para que el día de mañana se pueda acceder con alguna obra de pavimentación, ya sea con adoquines, hormigón o alguna carpeta asfáltica. Esta obra va a permitir que la gente pueda tener terminada su vereda y pueda tener una mejor calidad de vida”.

“Nos pone muy contentos que podamos lograr estas obras para que haya un nivel definitivo de las calles, que hoy no lo tienen. Esto va a hacer que el nivel del cordón ya esté por debajo de los umbrales de las casas”, agregó.

LIcitación

Con un presupuesto oficial de 273.020.000 pesos, las cinco empresas oferentes fueron: Brumont SA; Dyscon SA; Presverb Constructora SRL; Filippini Noelia; Constructora Horizonte SRL.

Del acto de apertura de sobres participaron el secretario de Obras Públicas, Fabián Nallino; el secretario de Hacienda, Darío Natale; los concejales Esteban Lenci, Patricia González, Pamela Moro y Juan Acosta.

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