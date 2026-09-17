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Aprender jugando: El municipio llega a las escuelas de Roldán con un programa de educación vial

La combinación de juego y aprendizaje tiene el objetivo de acercar las normas de tránsito de una manera divertida y dinámica a los alumnos de las escuelas primarias

17 de septiembre 2026 · 14:09hs
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Desde el municipio destacaron la importancia de trabajar la educación vial desde edades tempranas

Desde el municipio destacaron la importancia de trabajar la educación vial desde edades tempranas, promoviendo hábitos y conocimientos relacionados con la prevención, el respeto de las normas y el cuidado propio y de los demás. 
Aprender jugando: El municipio llega a las escuelas de Roldán con un programa de educación vial

Aprender jugando: El municipio llega a las escuelas de Roldán con un programa de educación vial

Aprender jugando: El municipio llega a las escuelas de Roldán con un programa de educación vial

La Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Seguridad y Control, lleva a las escuelas primarias de la ciudad una charla que combina juego y aprendizaje, con el objetivo de acercar a los más chicos las principales normas de tránsito de una manera dinámica y participativa.

La propuesta está orientada a que los alumnos aprendan a identificar las señales de tránsito, el funcionamiento del semáforo y la importancia del uso de elementos de seguridad, entre otros contenidos vinculados a la circulación segura, a través del juego como principal herramienta de aprendizaje.

Edución vial temprana

Desde el municipio destacaron la importancia de trabajar la educación vial desde edades tempranas, promoviendo hábitos y conocimientos relacionados con la prevención, el respeto de las normas y el cuidado propio y de los demás.

>>Leer más: Roldán: El compostaje vecinal ya permite proyectar grandes ahorros

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