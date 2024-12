La intendenta de El Trébol evaluó su gestión al cierre del tercer año de mandato

–Me encontré con muchos desafíos. Éramos conscientes de que el comienzo iba a ser duro. Había que ordenar muchas cosas. Después, empezar a crecer con mucha fuerza y mucha dedicación.

–Pasaron tres años. ¿Cuál fue el momento más difícil?

–Creo que el segundo año. En el primero, estaba la expectativa, en el segundo, ya habíamos trabajado mucho, estábamos cambiando varias cosas, pero, para ser sinceros, no recibimos nunca un aporte ni de Nación, ni de provincia. Y había muchas necesidades en la ciudad que estaba oscura, faltaba pavimento y los servicios públicos no estaban bien. Había mucha maquinaria rota y todo necesitaba intervención.

–¿Cuál fue el mejor año?

–Este 2024, fue un gran año. Pavimentamos más de 25 cuadras, iluminamos más de 220 calles y el programa “El Trébol se ilumina” no para. Ahora hay luces en los accesos a la ruta. El bulevar ya no está a oscuras y quedó en el recuerdo cuando el predio ecológico era un lugar peligroso a la noche. La ciudad se ve muy distinta, más iluminada y tenemos obras haciéndose en cada barrio. En los últimos meses llegamos a pavimentar una calle por semana y hasta dos o tres.

–¿Cómo se logró el cambio en los servicios públicos?

–Todo tiene su tiempo. Tenemos gente que, en las calles, trabaja con amor a la ciudad. Ahora el césped está corto, las calles están limpias, los cordones están pintados y los accesos están cuidados. De a poco, el vecino, que antes sacaba a discreción basura a la vereda, nos empezó a ayudar, vio el cambio y ahora la gente de la ciudad colabora. Nos falta mucho, pero el cambio es notorio y no nos relajamos.

–¿Es una ciudad más segura?

–Sin dudas. Recibimos una ciudad con 15 cámaras de videovigilancia y ahora tenemos 160. Iluminamos e instalamos el sistema “Ojos en alerta”. El reciente procedimiento para eliminar un gran foco de inseguridad en la manzana 93, fue un indicio de lo que queremos. Las familias estaban aterradas y ahora nos escriben mensajes de agradecimiento las madres y me dicen que sus hijos pueden volver tranquilos de la escuela o jugar a la pelota en la calle sin que pase nada. Es un barrio de gente muy buena que no merecía pasar miedo. Tenemos que seguir brindándole cosas a ese barrio. No vamos a permitir que convivan con nosotros, en nuestra ciudad, personas que delincan. Trabajamos de la mano con nuestro senador, el Ministerio de Justicia y Seguridad, con el Juzgado y con la policía”.

–¿Cuáles son los factores que influyeron en el cambio?

–Principalmente nuestro gran amor por la ciudad. El deseo de generar esperanza en la gente y que nuestra juventud no se vaya. También tuvo que ver el ingenio que pusimos para hacer cosas cuando no teníamos apoyo. ¡Y falta mucho por hacer!

–¿Habla del apoyo gubernamental?

–Sí, ahora el apoyo del gobierno provincial de Maximiliano Pullaro y del senador, Esteban Motta, es muy importante. Todo ciudadano sueña con políticos en territorio y en un año de gestión, Maxi vino tres veces a la ciudad, es inédito. Esteban está cada día escuchando nuestras solicitudes. Es un enorme senador.

–¿Qué la hace feliz?

–Soy médica, en mi corazón y mis venas corre la salud. Este estudio científico que hicimos, les dio la posibilidad a 1.000 personas de la ciudad, tener un control de salud gratuito, que le indique como está, si padece algún factor de riesgo, si tiene diabetes. En este estudio participaron todos los eslabones de la salud de manera solidaria y voluntaria. Esta muestra es enorme, ayudará a prevenir, a cuidarnos distinto. Y las estadísticas que arrojará el final del estudio, aportará mucho al país.

–¿Qué otros ejes considera fundamentales?

–Tenemos que pavimentar con calidad todo lo que le falta a la ciudad. Seguir mejorando el sector de la ruta. Hacer la colectora, seguir mejorando el predio ecológico “15 de enero”, seguir iluminando los sectores que no tienen luz y re iluminar los que tenían poca visibilidad. Queremos tener grandes fiestas y atractivos para la región y posicionar a El Trébol como ciudad del conocimiento, que innova. El comercio, la industria, el campo y la educación nos van a llevar a ser una ciudad reconocida. ¡Ahora la gente de la zona viene a El Trébol porque tenemos una fiesta propia que convoca a miles, fiestas patronales rejerarquizadas, entre otras.

–¿Está con fuerzas para encarar un nuevo mandato?

–Sí. ¡Muchas! ¡Más que nunca! Nunca perdí la fuerza porque es algo que traigo de niña, de mis padres. Quizás pensaban que una mujer podía mostrar debilidad, pero no soy así. Tenemos tanto para hacer junto al gobierno provincial, el senador y un equipo que día a día trabaja intensamente, con honestidad y fidelidad y que piensa todo el tiempo en cómo mejorar. Tenemos un empuje bárbaro.

