Luego del revés judicial que recibió la comuna de Maciel ante la empresa que pretendía realizar la planta de compostaje, desde la intervención buscan llegar a un acuerdo para acercar las partes y evitar ahondar en una confrontación legal que podría perjudicar a comunidad.

Y en este marco, la semana pasada requirieron una mediación y se llevará a cabo apenas concluya la feria. Proyectan reutilizar el predio con otros fines para dar por lo bajo los fantasmas de la instalación de las cavas.

Mucho pasó en Maciel desde el descubrimiento de dos excavaciones en forma rectangular en la zona rural, en cercanías a la zona de autopista y el cementerio. Más allá de que las autoridades intentaron exponer el proyecto de la planta de compostaje que pretendía instalar la firma DHSH para hacer reciclado de material orgánico proveniente del cordón industrial, los vecinos desconfiaron, repudiaron la decisión y se agruparon como "No a las cavas".

La falta de comunicación de entonces desencadenó en un fuerte rechazo al histórico demócrata progresista Jorge Marucco, quien gobernaba con una alta imagen positiva desde la última intervención de 2004.

En consecuencia, en diciembre de 2015 asumió Roberto Ramella en la conducción comunal, que acompañó la bandera de repudiar el proyecto. Dentro de las medidas que adoptó suscribió una ordenanza que revocaba la norma que le otorgaba el uso conforme de suelo a la firma para tramitar sus papeles de habilitación antes la secretaria de Medio Ambiente, hoy ministerio. Reglamentación que estuvo en pugna hasta la resolución del tribunal en mayo de este año y fue favorable a la empresa.

Crisis e intervención

En paralelo, el ámbito político también se vio sacudido en esta comunidad. En diciembre 2017 asumió Pedro Tobozo, tres meses después comenzó la crisis entre los miembros de la comisión comunal y a principio de 2019 se decretó la intervención, siendo el abogado Mario Drovetta el encargado de "reorganizar la situación institucional". Quien recibió una comuna con importantes deudas y desorden.

Además de los conflictos gremiales, las complicaciones administrativas y presupuestarias, arribó la primera resolución judicial favorable a DHSH. En consecuencia, con una nueva abogada encargada del conflicto en junio apelaron a la resolución del tribunal en lo Contencioso Administrativo. De acuerdo logró indagar este medio, confiaron que si bien hay varias estrategias para contra atacar, las expectativas de dar vuelta el tanteador legal son moderadas.

Cabe destacar que hasta el momento no se habla de una demanda por daños y perjuicios desde DHSH, es decir una disputa legal que fije una cifra que la comunidad debería pagar por las pérdidas económicas ocasionadas, pero el primer dictamen judicial encendió una alarma.

Mediación

En ese contexto, y considerando la postura adoptada desde la empresa, previo a que concluya anticipadamente el gobierno de Tobozo, de proponer variantes para el predio, según confirmaron fuentes oficiales, la semana pasada la comuna de Maciel requirió oficialmente una mediación. Una reunión que podría haberse dado en un ámbito privado pero que desde la intervención prefirieron la transparencia de dialogar en un lugar neutral los objetivos de cada parte.

En ese sentido, intentan consolidar un nuevo proyecto con intereses comunes que desestime la instalación de una planta de compostaje. Compromiso que además asumió con los vecinos el presidente comunal electo, Jorge Marucco. Y que en caso de que se resuelva previo al 10 de diciembre será parte veedora pero no indispensable del acuerdo para evitar cualquier suspicacia. No obstante, si le tocara participar dejó en evidencia en reiteradas oportunidades durante la campaña que "el pueblo ya eligió y no quiere las cavas". Por lo tanto ese plan ya no tendrá lugar en la localidad.

En el predio se evalúa que se podría crear una zona industrial, aunque hasta el momento son sólo versiones e intenciones, recién se pondrán las cartas sobre la mesa a finales de julio luego del receso, donde se citarán a las partes involucradas. Puede que de esta manera se termine la preocupación de los vecinos de Maciel que militaron las calles decenas de veces y crearon una ordenanza que los declara "libre de residuos de otras localidades".