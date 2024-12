"La ciudad de Las Parejas demanda una gestión de 24 horas. Estoy concentrado plenamente en eso"

-La verdad que fue un año atípico , para decirlo de una manera. Desde el punto de vista político arrancaba una gestión en la provincia con un gobierno de otro color político; dentro del Frente Unidos el senador también es parte del oficialismo provincial y a nivel nacional, con La Libertad Avanza (LLA) en el nombre de Javier Milei. Entonces, desde lo político, al principio tuvimos la incertidumbre de cómo se iba a desarrolla r. Lógicamente, con el correr del tiempo, se fueron acomodando un poco las cosas . Tenemos un presidente del Estado nacional que fue claro en su campaña y creo que en el año siempre hizo lo que dijo que iba a hacer. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo. Ideológicamente y políticamente, estamos muy lejos.

-Pensamos que era necesario un reajuste del Estado, pero no se hizo en las sintonías que nosotros pretendíamos . Tenemos un Estado nacional totalmente fuera de toda gestión, totalmente ausente de todo. Por otro lado, con la provincia se fueron acomodando las relaciones. Siempre hubo muy buen diálogo y se empezaron a ejecutar programas. Se pudieron firmar convenios y hay alguna posibilidad de firmar algunos otros ahora y en el futuro. Creo que con el correr del tiempo Pullaro le dio una dinámica provincial a su gestión importante y nosotros tratamos de acoplarnos . Ya pudimos concretar algunas cosas y otras esperemos concretarlas a futuro, así que estoy muy optimista en ese sentido.

Ahora cerramos el año con un clima político, por lo menos revuelto y con una clara ausencia del Estado nacional en las políticas locales y provinciales, porque en esos reclamos que hace permanentemente el gobernador en cosas como las rutas nacionales que atraviesan la provincia y no hay respuesta, eso pasa también en los territorios.

-La visita organizada por los intendentes justicialistas de la provincia de Santa Fe al gobierno nacional ¿Dio algún resultado en materia de relaciones, de algún logro o fue algo infructuoso?

-Con el gobierno nacional, siempre tuvimos diálogo con las distintas áreas y con los distintos organismos. Siempre lo tuvimos y recibimos el mensaje del presupuesto es cero y la decisión política por el momento es de la no participación del Estado en las políticas públicas, esa es la realidad. Eso es así, tajante. No ya presencia del Estado nacional ni en los pueblos, ni en la provincia a pesar de que el gobernador firmó un pacto en donde Nación se comprometió en una cantidad de obras dentro de la provincia; de las cuales una es la reparación de la ruta nacional N°178 que atraviesa la ciudad de Las Parejas.

Luego Pullaro fue con el reclamo por las rutas nacionales y no hubo acuerdo y creo que es clara la postura del gobernador y estoy totalmente de acuerdo en que no hay que resignar la deuda que tiene Nación con la provincia a cambio de una ruta. Es decir que, encima que la provincia quiere hacerse cargo con fondos de los santafesinos de las rutas nacionales para repararlas, tiene que resignar una deuda millonaria, que es coparticipable. Me parece una locura y estoy totalmente de acuerdo con el gobernador.

Aparte de la ausencia estatal en general, ¿Hay alguna cuestión puntual en Las Parejas donde deba intervenir Nación y dejó de hacerlo?

Tenemos en conjunto con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), un barrio de 139 viviendas del Plan Procrear en ejecución que comenzó con el gobierno anterior y fue abandonado a pesar de que las viviendas están construidas en su totalidad y le quedan unos 15 días de trabajo de mantenimiento, pero están todas listas.

Así que, junto a las personas que están en la lista como posibles adjudicatarias y la UOM que es dueña de parte de los terrenos, estamos esperando que Nación habilite a las empresas que trabajaron en las viviendas a finalizar las tareas que faltan para poder entregarlas. Esperamos que eso se destrabe ya que hubo un decreto presidencial que disolvió el Procrear, pero aparentemente está por salir una resolución en donde hay algunas excepciones y esperemos que tanto el Banco Hipotecario y la Secretaría de Obras Públicas de la Nación tengan esa herramienta para que, no solo en Las Parejas, sino algunas localidades que tienen el avance como nosotros, podamos entregar esas viviendas.

Sin embargo, desde Nación enviaron recientemente una circular donde nos invitan a firmar la caducidad del convenio sin importar, en qué estado esté el plan, salvo que queramos seguir para adelante en caso de contar con el financiamiento o el aporte propio para finalizarlas ya que desde Nación no vendrá ni un peso.

-¿Entendés que estas decisiones corresponden a lo planteado por Milei en campaña?

-La ausencia del Estado nacional, es notoria y es para quejarse porque se perjudican los vecinos, aunque está haciendo lo que dijo en campaña que iba a hacer...Lo que, repito, no significa que yo esté de acuerdo.

- Esto los obliga a ustedes como administradores de una ciudad a repensar o a rearmar el juego de otra forma, ¿Cómo es la dinámica?

-Ante este tipo de cuestión de algo tan serio como que el Estado Nacional se retire, en todo tipo de sociedad de trabajo, te obliga a replantear cosas. Nosotros con la provincia, por ejemplo, firmamos un convenio de mejoramiento y renovación de todo el tendido eléctrico del área industrial oeste, que fue la primera de la ciudad de Las Parejas y que, este año, cumplió 50 años y por ende, no tenía más capacidad de energía y de suministro. Esta situación acarrea problemas a las fábricas instaladas y a aquellas que cuentan con su galpón y no pueden ponerlo en funcionamiento. Por ese motivo junto a la provincia se realizará la obra cuyo convenio fue firmado durante la última Fiesta Nacional de la Pyme Agroindustrial.

Este convenio establece que hay una participación estatal de la provincia por una parte y por la otra, hay un préstamo de la provincia a tasa blanda que tomamos entre el municipio y los empresarios comprendidos en el área industrial, para poder realizar la obra. Es un proyecto público-privado para mejorar la producción energética dentro del Parque Industrial, algo tan vital para la ciudad de Las Parejas como son sus industrias. O para la provincia de Santa Fe, donde nuestras industrias suman materias primas importantes para su capacidad productiva.

-¿Hay otros acuerdos con la provincia?

-Si, pudimos reflotar un par de viviendas del programa lote propio y también se gestiona con el Ministerio de Seguridad para la reasignar partidas destinadas a la construcción de la nueva comisaría. Estamos charlando para ver si podemos actualizar ese presupuesto y darle la continuidad que necesita la obra.

Por otra parte salieron los programas Brigadier y somos optimistas de que algo vamos a poder firmar con la provincia. Hay muy buen diálogo y siempre se puede trabajar en distintas áreas

-¿Quedan temas pendientes?

-Teníamos presentado, casi listo para conveniar, la ampliación de la red de agua potable para todo el sector oeste. Sin embargo, la Nación disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y se paró todo, hay localidades que tienen la obra comenzada. Imagínate el lío que te arma, porque estamos hablando de una obra para Las Parejas, con un presupuesto cercano a los 700 millones de pesos. Estamos hablando de cifras millonarias, que son imposibles de resolver con aportes propios. No tenemos la capacidad económica ni la carpeta financiera para poder afrontarlo, por eso es muy difícil todo el panorama, es incierto.

En cuanto a la política macroeconómica del gobierno nacional, ¿Hay alguna empresa que pueda sentir el beneficio?

Hay beneficios para los grandes capitales y las grandes inversiones pero para las empresas nuestras realmente se complica. Puede haber alguna empresa que se sienta beneficiada, pero el contexto general es un momento de mucha incertidumbre. Ya veremos qué saldrá de ese famoso acuerdo con Estados Unidos. Realmente el panorama es incierto por la apertura indiscriminada de importaciones y no lo digo para generar miedo, lo digo por la experiencia que ya vivimos.

¿Les llegan a ustedes las inquietudes de los empresario, en una ciudad como Las Parejas?

-Hay preocupación, totalmente, porque ya lo vivimos a esto y entonces la cuestión se torna bastante compleja, con una desigualdad de competencia muy grande. Veremos cómo, sucederán las cosas de ahora en adelante. Sería muy prematuro hacer un análisis de eso, pero por lo menos hay una cierta incertidumbre y preocupación por eso.

-¿Cuáles son los desafíos para el año que comienza?

-Estamos con un desarrollo de un loteo municipal, que se viene gestado hace un par de años junto con los industriales y que tenemos adjudicado. El desafío es ver si ejecutamos los servicios para que podamos entregar esos lotes que son muy necesarios. También lo que comentaba antes, necesitamos la aprobación para poder terminar y entregar esas 139 viviendas del Procrear.

También además de encarar la remodelación con ampliación y mejoras de todo el parque energético del cableado energético del área industrial oeste, queremos encarar la ampliación del área industrial, porque realmente es necesaria ya que hay muchas empresas en lista de espera para para contar con un lote y tener la posibilidad de desarrollarse.

Otro desafío es realizar pavimentación y sostener los servicios con la mejor calidad posible dentro de la ciudad, son cosas básicas y principales.

Lógicamente también acompañaremos todo el proceso de salud dentro del hospital con todos los servicios que tiene. Apuntalar esa maternidad que pudimos poner en funcionamiento hace dos años y que está trabajando muy bien, así como la terapia intensiva. Además, continuar con el trabajo junto con todas las instituciones como lo venimos haciendo.

-En lo político ¿Cuál es la perspectiva ante el panorama que me contabas del gobierno provincial y nacional de distinto color al justicialismo? ¿En qué lugar lo encuentra este fin de año?

-Creo que nos encuentra con un partido dinamitado, en la peor crisis de su historia institucional y sin referencias políticas. Creo que nadie es referente de nadie hoy. Nosotros, los 13 intendentes y 53 comunas justicialistas, 66 en total, no tenemos en el horizonte un norte a seguir. Nada que el partido nos brinde, pero bueno, tampoco quiere decir que no estemos dentro del partido, la cuestión es plantearlo y discutirlo ahí adentro con la seriedad que se necesita. Ya las autocríticas se hicieron, algunas son más profundas que otras.

La autocrítica tiene que ser al hueso, porque indudablemente hicimos las cosas muy mal. La gente está enojada. Te digo que quizá está desilusionada con el justicialismo, que siempre buscó esa igualdad social, por eso tenemos un presidente que se sostiene producto del enojo de la gente. En nuestra región, casi 7 de 10 lo votaron.

Hay una crisis partidaria muy profunda, en donde hay muchas mezquindades, hay muchos que cuidan la quinta por encima de los partidarios y hasta ahí debe llegar la reflexión justamente.

Igualmente, somos los referentes territoriales a los que muchas veces no nos consulta el partido, aunque todos los días ponemos la cara frente al vecino. Porque el vecino, el primer referente que tiene es el de su ciudad o de su pueblo y es el primero al que golpean la puerta. Y ni hablar que tenemos que dar respuesta. Hay gente de la política que no tiene esa preocupación en la cabeza, entonces, no podemos poner esa discusión de igual a igual.

¿Cómo es el mecanismo en esto de recuperar liderazgo y la credibilidad del justicialismo para volver a hacer una propuesta que seduzca a la gente?

-Hay que dar tiempo para depurar todo y creo que nos tenemos que aggiornar a las políticas actuales, a las formas de hacer política en la actualidad, creo que algunas políticas son viejas. Desde la comunicación hasta la forma de hacer la política y tenemos que hacer un serio replanteo para tratar de incorporar nuevas voces, nuevas miradas, aire nuevo.

Este partido necesita dar respuestas. Cuando hay momentos complicados la gente busca respuestas y estábamos acostumbrados a darlas, entonces tenemos que seguir estando a la altura de las circunstancias. La respuesta que la sociedad necesita tiene relación directa entre lo que el partido gobernante haga durante el resto de su gestión, entre las decisiones que tome el gobierno nacional y el proceso de cambio que tiene que plantearse justicialismo.

El problema está en que estamos lejos de dar una oposición constructiva porque estamos en una pelea interna del partido. No nos ponemos de acuerdo y nos combatimos uno a otros. Perdemos el tiempo en pelearnos entre nosotros, en vez de juntarnos y buscar las alternativas viables que seduzcan a la gente.

-En lo personal, ¿Cuáles son tus operaciones en el entorno político?

-Estamos viendo el tema de la reforma, como viene analizándose, ahora viene tiempo electorales. En Las Parejas renovamos tres concejales, veremos cómo se avanza con todo esto para ver a futuro qué se puede charlar. De hecho, hoy la ciudad demanda una gestión las 24 horas, estoy concentrado plenamente en la gestión. Veremos, cuando llegue el momento, las decisiones a tomar dentro de la gestión del justicialismo para ver las decisiones a tomar a futuro.

-¿Cuál es tu mensaje para la gente de Las Parejas?

-Tenemos que tratar de tener unas fiestas en paz, tenemos que bajar el clima social en el sentido de que la sociedad está enojada. Estamos intolerantes y nosotros, los funcionarios, tenemos que tratar de hacer siempre la mejor gestión y tratar de paliar, esas necesidades que tiene la gente que, en algunos casos, son muy básicas y tendrían que estar resueltas, pero no lo están. Por eso debemos discutir en profundidad esta reforma constitucional que es muy necesaria para encarar los próximos 50 años.

