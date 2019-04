Invertirán 7,5 millones para remodelar elIndustrial de Venado

El intendente de Venado Tuerto, José Freyre, participó del acto por el 70º aniversario de la Escuela de Educación Técnica Profesional 483 donde se hicieron importantes anuncios de remodelaciones del edificio. El acto en el establecimiento escolar, conocido como el Industrial, contó con la presencia del gobernador Miguel Lifschitz, legisladores provinciales, concejales, funcionarios, directivos de entidades intermedias, ex alumnos y miembros de la comunidad educativa anfitriona.

En la oportunidad, Lifschitz anunció un importante aporte, estimado en 7.5 millones de pesos, para remodelar el establecimiento de España 450.

Entre los discursos, el intendente Freyre agradeció a la comunidad de la escuela técnica que no sólo ayudó a la evolución industrial de la ciudad, sino que entre sus ex alumnos se cuentan desaparecidos en los años negros de la dictadura, y también ex combatientes de Malvinas.

"Este colegio fue y es central en el desarrollo industrial de Venado y la región, aportando sapiencia e ingenio", destacó el mandatario local. Y en la misma línea valoró con énfasis el "sentido de pertenencia" de todos los que recorrieron sus aulas y talleres.

"Estos 70 años dan cuenta de la historia de nuestro país y de sus vaivenes. Queremos reconocer a aquellos que defienden la educación pública, la educación técnica en particular y a todos los que lo hacen posible. De nuestra parte, ratificamos el acompañamiento", subrayó Freyre, recordando el aporte del municipio a El Industrial a través del FAE, en 2018, por un monto de 100 mil pesos.

El intendente asistió al encuentro junto al subsecretario de Educación y Cultura, Sebastián Roma. Ambos entregaron al director de El Industrial, Gerardo Barbiani, un compromiso de colaboración para invertir en una malla metálica para protección de aberturas de los talleres en planta alta y en una bomba presurizadora para mejorar los bebederos del taller.