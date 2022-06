Ingresar a los barrios Tierra de Sueños 2 y 3 desde la A012 aún es "una trampa mortal"

Incluso el año pasado se anunció con bombos y platillos una licitación para mejorar el acceso, donde hubo cinco empresas oferentes y se comunicó el otorgamiento a una de ellas. Si bien no se informó oficialmente, ese proyecto ejecutivo que había diseñado Corredores Viales, no fue aprobado Vialidad Nacional.

"La realidad es que el ingreso representa una trampa mortal, los vehículos pasan a alta velocidad, falta cartelera y señalética y de noche no tiene luces, lo que lo transforma en una boca de lobos", disparó el intendente de Roldán, Daniel Escalante.

“No sé qué están esperando, en cualquier momento vamos a tener que lamentar víctimas fatales, es hora de que el gobierno nacional y el provincial den una solución a este tema porque los vecinos de Roldán no pueden esperar un día más”, apuntó el jefe comunal. Y las estadísticas no mienten; es muy habitual que se registren accidentes. Recientemente, hubo dos siniestros de importante magnitud.

“Si no es posible hacer una rotonda de acceso porque no dan las medidas como dijo Vialidad Nacional, hay que encontrar otra solución. Nosotros desde el municipio hemos propuesto como alternativas un puente sobre la autopista Rosario-Córdoba entre Tierra de Sueños 3 y Los Molinos, a la altura de la calle San Sebastián. De esta manera se uniría la vieja ruta 9 con los barrios que están al norte de la autopista”, explicó Escalante a La Capital.

“De cualquier manera, mientras definen qué hacer, es importante ofrecer medidas viales para brindarles seguridad a los vecinos”, sumó el jefe municipal. Hoy ese sector de ingreso y egreso al barrio carece de buena señalización horizontal y vertical que indiquen la peligrosidad del cruce, carteles que marquen el descenso de velocidad, carteles de precaución, balizas luminosas y reductores de velocidad.

Este lunes cerca de las 8.30 se produjo un fuerte choque cuando una mujer intentó ingresar al barrio, fue embestida por una camioneta y debió ser trasladada en ambulancia al Samco local. El tránsito estuvo cortado en ambas manos por una hora, lo que generó una larga cola de autos y camiones.

El pasado 6 de mayo, un camión chocó a un auto que también intentó entrar al barrio. Como consecuencia, una mujer que viajaba con su hija de dos años, resultó con heridas. Las imágenes de los espectaculares siniestros fueron viralizadas, ya que a metros del acceso hay un comercio con cámaras de seguridad. Ver los videos causa aún más indignación entre los vecinos que saben de la peligrosidad a la que se exponen a diario.

Hoy para ingresar viniendo desde el norte, los automovilistas deben girar 90 grados sobre el pavimento o tirarse a la banquina de tierra y esperar que la transitada ruta A012 se despeje para doblar hacia la izquierda atravesando ambas manos. En tanto, los que vienen de Zavalla no tienen banquinas de desaceleración aptas.

La obra que no fue

En 2021, Corredores Viales, concesionaria de la ruta A012, anunció que se mejoraría el acceso a los barrios Tierra de Sueños 2 y 3 y que la obra tendría un presupuesto de $14.440.495,04 financiado por Vialidad Nacional con un plazo de ejecución de tres meses. La mejor oferta fue de la empresa rosarina Edeca. Su titular, Marcelo Burgués, confirmó a este medio que nunca tuvo certezas sobre la adjudicación formal de la obra.

"Tengo entendido que ese proyecto no se va a hacer, aunque a nuestra empresa no nos llegó una notificación de que se dio de baja, pero tampoco se nos adjudicó. Extraoficialmente, nos enteramos de que no lo aprobó la Dirección Nacional de Vialidad, pero no sabemos por qué razón”.

Cinco ofertas para construir la obra de acceso a Tierra de Sueños 2 por ruta A012

La negativa de Vialidad sería por la cercanía de esta obra con el distribuidor tipo trébol en la intersección de la ruta AO12 y la autopista Rosario-Córdoba. Desaprobado el proyecto que estipulaba una intersección tipo canalizada con la construcción de carriles de detención y aceleración con sus respectivas cuñas, lo que reclaman desde el municipio de Roldán es que se evalúe la propuesta del puente.

Consultado el jefe del distrito Santa Fe de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez, confinó que hace pocos días las autoridades de Roldán le acercaron el proyecto que contempla la posibilidad de hacer un puente sobre la autopista Rosario-Córdoba con sus respectivas colectoras para poder unir barrios.

“Lo hemos mandado a evaluación técnica y en estos días seguramente tendremos algún avance y una respuesta para dar”, afirmó el referente local de vialidad. En esa línea, aseguró que se seguirá charlando para ver la posibilidad de poder resolver este problema y darle una solución.

“No está permitido ese tipo de cruces peligrosos y menos donde hay un tránsito tan fluido como la ruta A012, estoy asombrado de lo que han hecho para poder ingresar a ese barrio”, remarcó el responsable de Vialidad en Santa Fe.

Por último, Escalante destacó que en caso de que el puente intercambiador no se pueda hacer sobre la calle límite con Funes, se puede modificar para realizarlos sobre las calles que están dentro del ejido roldanense como Talacasto, que se uniría con la Avenida Tierra de Sueños, o calle Casilda. “Lo ideal es que esta obra se pueda contemplar cuando se licite el tercer carril de la autopista entre Rosario y Roldán, previsto para el 2023”, cerró.