Impulsan un boleto gratuito de colectivo para jubilados en Santa Fe

La iniciativa es de la diputada provincial Celia Arena, exministra de Gobierno de Omar Perotti. Extendería la gratuidad a mujeres mayores de 60 años

Un proyecto de ley busca extender el boleto gratuito de colectivo a jubilados de toda la provincia de Santa Fe . La iniciativa fue presentada en la Legislatura por la diputada provincial Celia Arena , presidenta del bloque Hacemos Santa Fe, Celia Arena y exministra de Gobierno de Omar Perotti.

"La iniciativa busca garantizar la gratuidad del transporte público para mujeres mayores de 60 años y varones mayores de 65 años, en un contexto marcado por la quita de subsidios nacionales, el aumento del costo del transporte y el deterioro de los ingresos de jubilados y jubiladas", expresó Arena en una publicación de la red social X.

Actualmente, en la ciudad de Rosario los mayores de 69 años pueden solicitar el pase gratuito en colectivos de línea , siempre dentro del sistema de transporte urbano. Ahora bien, no incluye los servicios interurbanos. A nivel nacional, con la tarjeta Sube existe un beneficio que bonifica el 55% del pasaje a jubilados y jubiladas.

En esa misma línea, la diputada Arena consideró que el boleto gratuito para personas mayores en Santa Fe "no solamente es posible, es necesario y urgente”.

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El proyecto de boleto gratuito para jubilados

En los fundamentos del proyecto, la legisladora señala que el proyecto surge ante una situación que describe como una verdadera “tormenta perfecta” para las personas mayores: la eliminación de los subsidios nacionales al transporte, el aumento sostenido de los combustibles y el deterioro de los haberes jubilatorios frente a la inflación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/celiaarena/status/2044735294327452045&partner=&hide_thread=false El Boleto gratuito para personas mayores no solamente es posible. Es necesario. Y es urgente.



Presenté un proyecto para crear el Boleto gratuito para personas mayores en toda la provincia de Santa Fe.



La iniciativa busca garantizar la gratuidad del transporte público para… pic.twitter.com/dfPBdTrOP0 — Celia Arena (@celiaarena) April 16, 2026

En ese marco, Arena sostuvo que el Boleto Educativo Gratuito demostró que "el Estado puede intervenir de manera eficaz para garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables". Por eso, consideró que es momento de extender ese modelo a todas las personas en edad jubilatoria.

Vale recordar que este miércoles el gobierno provincial autorizó un aumento del 30,57% en el boleto de colectivo interurbano.

Desigualdad en el acceso al transporte

El proyecto también pone el foco en la situación de las personas mayores que viven fuera de las grandes ciudades, quienes enfrentan mayores dificultades para trasladarse. En muchas localidades no cuentan con pases libres urbanos (como sucede en Rosario), lo que los obliga a pagar tarifas completas incluso cuando perciben jubilaciones mínimas.

“En este contexto, la situación de jubilados y pensionados es particularmente grave, especialmente cuando necesitan trasladarse por motivos de salud, estudios o tratamientos médicos”, señaló Arena.