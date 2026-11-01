Granadero Baigorria: el municipio brinda alivio tributario a los vecinos

El intendente municipal, ingeniero Adrián Maglia, implementa un paquete de medidas que bajan la presión fiscal con el objetivo de lograr reactivación

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La iniciativa acerca soluciones accesibles para que los contribuyentes puedan regularizar sus cuentas con quitas significativas sobre los intereses acumulados y facilidades de pago adaptadas a la realidad de cada hogar o comercio.

Con el objetivo central de acompañar a la comunidad frente a la compleja situación económica y social actual y brindar herramientas concretas de alivio tributario, la Municipalidad de Granadero Baigorria lleva adelante un Plan Especial de Regularización de Deudas Municipales, el cual se encuentra plenamente vigente.

El intendente de Granadero Baigorria, ingeniero Adrián Maglia, remarcó el esfuerzo compartido y la firme decisión de acompañar a la ciudadanía: “Valoramos enormemente el compromiso de los vecinos que se están acercando a regularizar sus deudas. Mantener vigente este plan de facilidades fue una decisión clara de acompañamiento a la economía familiar. Esta respuesta positiva nos permite seguir fortaleciendo los recursos del municipio para devolver ese esfuerzo en mejores servicios y mejor calidad de vida para todos”.

La iniciativa acerca soluciones accesibles para que los contribuyentes puedan regularizar sus cuentas con quitas significativas sobre los intereses acumulados y facilidades de pago adaptadas a la realidad de cada hogar o comercio.

Los vecinos pueden elegir la alternativa que mejor se ajuste a su presupuesto: pago de contado: 70 % de descuento sobre los intereses; en dos cuotas: 50 % de descuento sobre los intereses o en seis cuotas: 25 % de descuento sobre los intereses.

4. En 12 cuotas: cancelación total de la deuda e intereses acumulados sin recargo ni intereses de financiación adicionales (exclusivo para deudas de TGI y DReI).

Regularización de deudas

Los contribuyentes pueden regularizar sus deudas correspondientes a los siguientes conceptos:

Tasa General de Inmuebles (TGI) - Consultas WhatsApp: 341 2101318 / 341 2168649. Tasa por Conservación y Mejoras del Cementerio - Consultas WhatsApp: 341 2152878 / 341 7473872. Derecho de Registro e Inspección (DReI) - Consultas WhatsApp: 341 2152863. Multas municipales - Consultas WhatsApp: 341 7433406. Obras de infraestructura (cloacas, agua, pavimento, cordón cuneta, esquina pavimento, esquina cordón cuneta, gas e iluminación) - Consultas WhatsApp: 341 2710060