Graban en el estudio de The Beatles y van con un original regalo

Llegar a Abbey Road ha sido un sueño perseguido durante años. "Venía insistiendo con grabar ahí", admitió Juanma y tras un arduo proceso de presentación de material, finalmente llegó la noticia que tanto esperaban.

Fueron necesarios, más de 120 correos enviados al estudio londinense con material y muchas devoluciones desde el otro lado del Atlántico. Lluego de varios “no”, los aceptaron y en pocas horas el sueño se hará realidad ya que van a registrar nuevo material y videoclip.

La fecha de grabación en Abbey Road está programada para el próximo martes 3 de octubre y será un antes y un después tanto en su carrera como en su vida personal. El objetivo era grabar en la sala dos, la misma que usaban los Beatles pero donde también lo hicieron otras leyendas como Pink Floyd, Coldplay, Oasis y Cerati.

Además de los músicos de la banda, estarán presentes en el set el productor funense Palmo Addario, de reconocida trayectora ya que ha compartido producciones con artistas de la talla de David Lebón, Charly García, Coty Sorokin y Diego Torres, con quien obtuvo un disco platino en los premios MTV.

Por su parte, Juan Manuel Acedo Stone ha participado en shows en Inglaterra, sobre todo en The Cavern Club de Liverpool junto a Drew Harrison de Estados Unidos. En tanto, Pitu Rossi fue seleccionado mejor Baterista Beatle de Sudamérica y, junto a su banda Merseybeat, también tocó en el mítico The Cavern Club.

“Haber sido aprobados Abbey Road “nos permitirá dar a conocer nuestra música al mundo entero”, se entusiasma el cantante que antes de armar Liverbird junto a Pitu Rossi, hacían covers Beatles. “A la banda se nos ocurrió colocarle nuestra propia impronta compositiva en español para despegarnos del tributo y crear canciones en nuestro idioma, nutriéndolo de muchas melodías y armonías”, detalla Juanma.

“Luego fuimos incorporando músicos tanto de Rosario como de Funes y Roldán. El estilo de la banda podemos definirlo como Rock Canción. Hemos compartido escenario con Estelares, Ella es Tan Cargosa, Hilda Lizarazu, de ese estilo son nuestras canciones, música tranquila para escuchar, para viajar,”, explica.

Liverbird se ha presentado en numerosos escenarios como La Trastienda, Rockin Music Palermo, The Roxy (Buenos Aires), Teatro Broadway, Parque Nacional a la Bandera, Playa de la Música, Sala Lavardén, City Rock (Rosario) y Elvis (Río cuarto, Córdoba), dentro de los más destacados.

El nombre de Liverbird hace referencia al ave de la ciudad portuaria de Liverpool (Inglaterra) “porque si bien somos una banda en español, nuestras influencias musicales son inglesas y queríamos seguir vinculados de alguna manera a los Beatles”, explica el cantante.

Debido a que sólo tendrán un día para usar los estudios, decidieron realizar un “live sesión” en formato Super 8 como hacían los Beatles en los años 60. “Es probable que hagamos un cover de ellos y en las diez horas de grabación pensamos tocar ocho temas nuestros. Para prepararnos y optimizar los tiempos, hicimos simulacros de grabación en los estudios funenses que nos llevaron 12 horas semanales de ensayos porque queremos que todo salga correctamente”, confesó el músico.

Una vez que tuvieron la fecha, comenzaron a sacar los pasajes y viajaron en tanda. Los costos de grabación son importantes, permanecer en el estudio desde las 10 a las 20 sale 2.500 liras. Para poder sacar fotos o filmar, el piso del uso de la instalación es de 1.000 liras, y como también van a usar los instrumentos del lugar, algunos de ellos tocados por The Beatles, hay un costo extra.

cuadro .jpg El artista retrató la mítica figura con billetes de 2 pesos.

Previamente, un ingeniero inglés, junto al productor funense, definieron qué se va a necesitar. “Entre el viaje y la sesión, calculamos que saldrá unos 20 mil dólares; parte lo cubrimos nosotros y parte con apoyo de una marca de cámara de video que vamos a usar para filmarnos. También contamos con algún sponsors más. Luego vamos a mezclar, editar y corregir en Argentina, probablemente en el estudio de Addario, nuestro productor musical”, adelanta Acedo Stone.

“También invitamos a un músico que tocaba con nosotros y ahora vive en Barcelona, seremos en total, con técnicos y fotógrafos, unas 13 personas en el set” calcula el cantante que hace un tiempo se mudó a Roldán en busca de seguridad y eligió el barrio Alto Verde. En tanto, Herrera, el tecladista, optó por Tierra de Sueños 3 y Alejandro Leva reside en Funes, igual que Addario. “Hay muchos rosarinos exportados, ya somos una banda del Gran Rosario”, afirma Juanma.

Al hablar sobre el vínculo con el artista Emiliano Sacco que reside en Funes, explica que en una charla de amigos, “coincidimos en que sería bueno llevar uno de sus trabajos al estudio londinense. Al lado hay un museo donde también venden artículos de arte y merchandising. Me comuniqué con gente de ahí y les conté la idea; se pusieron muy contentos y nos dijeron que iban a recibir el cuadro”.

El cuadro

Sacco coincide con Juanma: "Cuando me comenta que va a ir a grabar en el estudio donde grababan los Beatles y me dice «me encantaría que participes de algún modo en el viaje». Me nació el interrogante y me dije: está bueno que dejen algo que nos represente. Así surge lo de hacer un retrato con lo que vengo trabajando que son los próceres con billetes argentinos, y representar un poco esta imagen tan icónica de los de The Beatles por Abbey Road a la que retraté usando billetes de dos pesos y haciendo referencia a la bandera Argentina”

El artista considera al trabajo un cuadro más de la serie “Héroes”, con el plus de que está "saliendo de lo deportivo para retratar figuras internacionales y sabiendo que el cuadro va a ir a parar a una pared de un lugar icónico del rock internacional”. Sacco ha usado esta técnica para hacer figuras de deportistas nacionales como Leo Messi, Diego Maradona, Guillermo Vilas, Maxi Rodríguez y el Trinche Charlovich entre otros.