El gobierno definió el proyecto de reforma laboral

La definición del proyecto que esperan tratar durante el mes de diciembre, en el marco del llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso

1 de diciembre 2025 · 19:45hs
Reforma. Manuel Adorni y el ministro del Interior

Foto: Archivo / La Capital.

Reforma. Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, articulan los pedidos con los gobernadores mientras que Bullrich y Menem hacen lo propio en las cámaras que integran. 

El gobierno nacional habría finalizado la redacción del proyecto de ley de reforma laboral y sería presentado en los próximos días en el Congreso Nacional.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, concluyó el detalle de lo que denomina “modernización” laboral y lo giró al despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora Patricia Bullrich, flamante jefa de bloque de La Libertad Avanza, confirmaron a NA.

La letra de la reforma podría incluir los títulos de ultra actividad; relación de los convenios; cargas fiscales; peajes, financiamiento sindicatos y cámaras; derechos colectivos; trabajo individual y autónomos; democracia sindicales y derivaciones varias.

La definición del proyecto que esperan tratar durante el mes de diciembre, en el marco del llamado a sesiones extraordinarias que irá desde el 10 de diciembre al 31 del mismo mes, con continuidad desde el 19 de enero hasta finales de febrero.

Los próximos pasos del proyecto

Con los borradores de los proyectos listos, la Casa Rosada instrumenta a sus interlocutores en la búsqueda de apoyos. Para eso, Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, articulan los pedidos con los gobernadores mientras que Bullrich y Menem hacen lo propio en las cámaras que integran.

El Consejo de Mayo se reunió de nuevo en la Casa Rosada para abordar los puntos de la reforma laboral. 

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

El BCRA canceló el primero de los vencimientos del Bopreal, el bono para los importadores.

El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores

El precio de la carne vacuna se aceleró durante octubre, más aún en noviembre.

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5%

Fisfe destacó el trabajo conjunto y sostenido que se viene realizando para lograr el reconocimiento pleno de los servicios industriales como parte integral del entramado productivo.

Industriales santafesinos respaldan las nuevas medidas fiscales para fortalecer al sector fabril

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: crecen las sospechas sobre una administradora

Ante la abundancia de arqueros, Newells debe adoptar una resolución

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

El candidato Cristian DAmico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newells

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: crecen las sospechas sobre una administradora

Ante la abundancia de arqueros, Newells debe adoptar una resolución

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Gimnasia ganó y habrá clásico platense en las semifinales del torneo Clausura
Gimnasia ganó y habrá clásico platense en las semifinales del torneo Clausura

Básquet de Rosario: el clásico de la Sexta tuvo un contundente ganador en el cuadrangular final

Liga Argentina de Básquet: Provincial ganó en Armstrong

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco
Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

Empalme Graneros:  sufrió lesiones graves e investigan si lo apuñaló su hermana

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros
Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

