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El tiempo en Rosario: viernes con neblina, nubes y la máxima en 26º

La temperatura máxima que se mantendría durante el fin de semana y luego mostraría un marcado descenso

16 de abril 2026 · 23:02hs
El tiempo en Rosario: viernes con neblina, nubes y la máxima en 26º

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 17 de abril niebla matutina, cielo mayormente nublado y una temperatura que alcanzaría los 26º, en una máxima que se mantendría durante el fin de semana y luego mostraría un marcado descenso.

La madrugada del viernes llega con vientos moderados del sur, un registro de 18º y cielo mayormente nublado. Para la mañana se anticipa niebla y una marca de 20º, a la tarde estaría mayormente nublado con una máxima de 26º y a la noche estaría parcialmente nublado con una temperatura de 21º.

El sábado habría neblinas matinales y cielo algo nublado desde la tarde, con 26º de máxima y 17º de mínima.

Para el domingo hay algunas probabilidades de chaparrones, y se espera que la máxima ronde los 25º y la mínima 17º.

El lunes podría empezar a descender la temperatura, con 22º de máxima, 17º de mínima y cielo mayormente nublado.

El martes tendría cielo parcialmente nublado cambiando a algo nublado, con registros entre 21º y 16º.

El miércoles estaría algo nublado, con 19º de máxima y 14º de mínima.

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Se espera que este sábado el tiempo sea inestable, aunque mejorará hacia el domingo. 

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