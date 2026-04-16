El tiempo en Rosario: viernes con neblina, nubes y la máxima en 26º

Economía
El salario mínimo es de $357 mil, pero para los gremios debería ser de $2,8 millones
La Ciudad
Docentes de la UNR hicieron un ruidazo, con más de 24 horas de actividades
Policiales
Condenados por amenazas al Sindicato de la Carne bajo órdenes de Pupito Avalle
La Ciudad
Tras denuncias de amenazas, escuelas rosarinas siguieron dictando clases
La Región
San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque
LA REGION
Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34
La Ciudad
Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago
La Región
Investigan un intento de conexión clandestina en el cervezoducto de Santa Fe
POLICIALES
La ex de Milanesa volvió a la cárcel por no presentarse a audiencias
Policiales
Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte por dinero de banda ligada a los Monos
La ciudad
Una rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down
Policiales
Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente
La Ciudad
La UNR volvió a las calles: "La universidad pública no se apaga"
Información General
Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional
La Ciudad
La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina