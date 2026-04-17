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La Municipalidad convoca a profesionales de la salud para cubrir cargos en residencias

Serán 97 cargos para formación en residencias, lo que duplica la oferta y fortalece la formación de profesionales para la red sanitaria

17 de abril 2026 · 15:51hs
Los alumnos recibidos en diversas facultades de Medicina tienen la chance de hacer el examen de ingreso para las residencias médicas con vacantes en diversas especialidades.

Celina Mutti Lovera

Los alumnos recibidos en diversas facultades de Medicina tienen la chance de hacer el examen de ingreso para las residencias médicas con vacantes en diversas especialidades.

En el marco del Concurso Unificado de la Provincia de Santa Fe para el ingreso a la formación de posgrado en salud y con el objetivo de fortalecer el sistema de formación de profesionales de la salud se realiza la convocatoria de ingreso para cubrir cargos en residencias.

Los 97 cargos a cubrir serán distribuidos en 31 especialidades entre las que se pueden mencionar: medicina general, clínica médica, pediatraía, tocoginecología, cirugía general y traumatología, fisiatría, dermatología pediátrica y traumatología.

La inscripción a postularse para rendir el concurso de ingreso será a partir del 20 de abril y el examen se llevará a cabo el día 17 de junio próximo. La inscripción se puede realizar a través de la página del concurso unificado https://concursosantafe.ar

Es importante destacar que el municipio decidió formar también profesionales de distintas disciplinas del campo social sanitario y científico en dos aspectos fundamentales como la salud mental y la epidemiología. Es por esto que este año habrá 9 lugares para formarse en la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria y en la Residencia en Epidemiología que convocarán a médicos, psicólogos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, enfermeros, estadísticos, odontólogos, antropólogos, entre muchos otros profesionales que luego podrán sumar sus saberes para mejorar las condiciones de salud de la población de la ciudad.

Es importante destacar que en los últimos cuatro años la Secretaría de Salud municipal duplicó la oferta de residencias fortaleciendo de esta manera la formación de profesionales para la red sanitaria y reafirmando el compromiso con la capacitación de profesionales.

“Las residencias son una herramienta fundamental para construir el sistema de salud que queremos, con profesionales formados en el territorio, comprometidos con la realidad sanitaria de la población y preparados para responder a los desafíos actuales. Apostar a la formación es apostar a una salud pública más fuerte y de mayor calidad”, señaló la secretaria de Salud Pública, Dra. Soledad Rodríguez.

Este proceso se lleva adelante de manera articulada entre la Secretaría de Salud Pública, el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, los Colegios Médicos de la 1ª y 2ª Circunscripción, y las Facultades de Ciencias Médicas de las Universidades Nacionales de Rosario y del Litoral, conformando una mesa de trabajo interinstitucional orientada a garantizar transparencia en los mecanismos de selección y fortalecer la formación de los futuros profesionales de la salud. “El trabajo conjunto entre el municipio, la provincia, las universidades y los colegios profesionales permite garantizar procesos transparentes y una formación de excelencia. Esa articulación es clave para consolidar políticas de salud sostenibles en el tiempo”, destacó Rodríguez

En 2026, este espacio de articulación adquirió una relevancia aún mayor luego de la decisión del gobierno nacional de dejar de financiar tanto las residencias de salud como la coordinación de los mecanismos de ingreso. Frente a ese escenario, las instituciones provinciales asumieron el desafío de sostener y fortalecer un sistema formativo clave para la consolidación del recurso humano en salud.

“Cada nueva propuesta formativa expresa una decisión política de acompañar las transformaciones del sistema de salud y anticiparse a las necesidades de la población. Las residencias en Emergentología, Epidemiología y Salud Mental son ejemplos concretos de esa visión estratégica”, expresó Ignacio Gómez, coordinador del Área de Formación y Capacitación en Salud

Con esta nueva convocatoria, la Secretaría reafirma su compromiso con la formación de profesionales altamente capacitados y con el fortalecimiento de un sistema sanitario público basado en la calidad, la equidad y la atención integral de la salud.

Expo Residencias 2026, dos jornadas para acompañar la elección profesional de médicos jóvenes

Del 24 al 25 de abril se realizará en los salones de La Fluvial (Av. Los Inmigrantes 410) la 1° edición de la expo Residencia 2026 organizada por el Colegio de Médicos de la 2a c. La propuesta tiene como objetivo generar un ámbito de encuentro entre profesionales, residentes e interesados, favoreciendo una elección informada y consciente en una etapa clave de la formación médica.

El evento está destinado a médicos próximos a egresar y a profesionales recientemente graduados que se encuentran en proceso de definir su futuro formativo. A lo largo de dos jornadas intensivas, se desarrollarán distintas actividades orientadas a conocer en profundidad la oferta académica y las oportunidades disponibles.

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