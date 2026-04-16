La Capital | Policiales | crímenes

Crímenes de trabajadores: Fiscalía pedirá perpetua para once acusados por la saga de marzo de 2024

Los asesinatos de cuatro hombres en sus puestos de trabajo llegarán a juicio con la hipótesis de que se trató de una represalia al gobierno provincial

16 de abril 2026 · 16:16hs
Crímenes de trabajadores: a dos años de la saga de asesinatos que paralizó a Rosario.

Crímenes de trabajadores: a dos años de la saga de asesinatos que paralizó a Rosario.

La saga de crímenes de cuatro trabajadores ocurrida en marzo de 2024 llegará a juicio oral y público con once acusados para los cuales la Fiscalía pedirá la condena a prisión perpetua. Para la acusación los asesinatos fueron instigados por dos presos, uno de la cárcel de Piñero y otro de Coronda, como represalia al endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil.

El juicio abordará los asesinatos de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, del colectivero Marcos Daloia y del playero Bruno Bussanich, ocurridos entre el 5 y el 9 de marzo de 2024. En ese marco el 30 de marzo pasado inició la audiencia preliminar que continúa desarrollándose en distintas jornadas en el Centro de Justicia Penal. Los fiscales Franco Carbone, Patricio Saldutti, Adrián Spelta y Romina Cocomazzi adelantaron que pedirán la pena máxima para once de los involucrados.

>> Leer más: A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

Los acusados como instigadores son Alejandro Isaías "Chuky Monedita" Núñez, ya detenido en Piñero al momento de los hechos, y Maximiliano "Menor" González, que estaba alojado en el penal de Coronda. La entonces pareja de Núñez, Brenda "Cote" Pared también está entre los acusados porque para la Fiscalía fue quien transmitió el plan tras una visita en la cárcel. Los demás acusados formaron parte del grupo que organizó y ejecutó los ataques: Axel Rodríguez, Axel Herrera, Joana García, Johana Albornoz, Alejandro Cantero, José Maturano y Gustavo Márquez.

Dos taxistas y las mismas balas

El crimen que inauguró la saga fue el de Héctor Raúl Figueroa, un taxista de 43 años que cerca de las 22.30 del 5 de marzo de 2024 inició un viaje sin saber que sería el último. Levantó a un adolescente en Uriburu y Oroño con destino en Flammarión al 5100. Al llegar, una vez que el auto frenó, otro joven que llegó a pie acribilló al chofer. Nueve balazos acabaron con la vida de Figueroa, quien quedó dentro de su auto.

>> Leer más: El asesinato de Bruno Bussanich se instigó por videollamada desde la cárcel de Coronda

El fiscal Patricio Saldutti, a cargo de la investigación desde el inicio, advirtió que la víctima tenía sus pertenencias por lo cual descartó desde un principio la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo. Todo comenzaría a encaminarse la noche siguiente cuando otro taxista, Diego Alejandro Celentano, de 43 años, fue asesinado a tiros de manera idéntica. Un pasajero lo acribilló al llegar a la esquina de Alvear y Garmendia, zona sur de Rosario.

Los investigadores entendieron que ambos homicidios respondían a un mismo trasfondo cuando determinaron que habían sido ejecutados con la misma arma y con balas que pertenecen a la Policía de Santa Fe. Mismo elemento con el que horas más tarde, ya el 7 de marzo, fue atacada a tiros la comisaría 15ª de Sarmiento y Ameghino.

Más crímenes y mensajes

Horas antes de esa balacera otro hecho había sacudido a la ciudad, que ya estaba conmocionada y atravesando un paro parcial de los taxistas. Marcos Daloia, de 39 años y colectivero, había sido atacado a tiros mientras conducía la línea K por Mendoza y Méjico. Dos días después, a la mañana del sábado 9 de marzo, en un puente de Circunvalación apareció una bandera con un mensaje que sirvió para darle contexto público a esa seguidilla de ataques: "Pullaro y Coccocioni: se metieron con nuestros hijos y familiares. Van a seguir muertes de inocentes, taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes".

>> Leer más: Crímenes de trabajadores: día a día de una semana violenta que devino en un nuevo desembarco

La noche del sábado 9 de marzo ocurrió el cuarto crimen, que pudo leerse como el cumplimiento de aquella advertencia. Cerca de las 23.30 Bruno Nicolás Bussanich, de 25 años, fue asesinado a tiros mientras trabajaba como playero en la estación de servicio Puma de Mendoza al 7600. El crimen fue registrado por las cámaras de vigilancia del local que captaron una imagen estremecedora: el autor del ataque fue un adolescente. En el lugar del hecho apareció otro mensaje que confirmaba una represalia de bandas criminales al gobierno provincial.

Luego del crimen del playero se confirmó la muerte del chofer Marcos Daloia. Entonces la ciudad se paralizó y las calles de Rosario estuvieron prácticamente vacías durante el resto del fin de semana. Además de paros de colectiveros, taxistas y estaciones de servicios, la actividad gastronómica tuvo una notoria pausa que terminó de graficar a una ciudad sumida en el miedo.

La investigación

La audiencia preliminar comprende la acusación a los once mayores detenidos por participar directamente en la saga de los cuatro homicidios. Además hay tres jóvenes involucrados que quedaron a disposición de la Justicia de Menores por la edad que tenían al momento de los hechos y un menor no punible bajo la órbita de la Secretaría de Niñez. Para los investigadores los ataques fueron orquestados por dos células criminales con sus mandos en prisión.

>> Leer más: Cómo se planificaron y orquestaron los crímenes de cuatro trabajadores

Una de esas estructuras, según los fiscales, estuvo dirigida por Alejandro "Chucky Monedita" Núñez, a quien le atribuyen enviar órdenes por medio de su pareja Brenda "Cote" Pared, que cumplía prisión domiciliaria en una causa por drogas y lo había visitado en tres oportunidades entre febrero y comienzos de abril. La Justicia señaló a Axel Uriel Rodríguez, Gustavo Márquez, Joana Laura García, Macarena Muñoz, y su hermano de 17 años identificado como M.M como quienes se ocuparon de gestionar las directivas que Núñez hizo llegar desde la cárcel. En ese sentido se valieron de la participación de dos chicos de 15 años y uno de 16 para ejecutar los asesinatos de los dos taxistas y el ataque a la comisaría 15ª.

>> Leer más: Crímenes de trabajadores: detalles de los asesinatos que conmocionaron y paralizaron a la ciudad

Sobre la otra célula se considera a Maximiliano "Menor" González, imputado en abril de 2025, como instigador de los asesinatos del colectivero Daloia, del playero Bussanich y de un ataque fallido contra un chofer de la línea 122. El crimen del playero lo cometió el menor D. G., de 15 años, quien fue trasladado en un auto por el imputado Alejandro Victoriano Cantero, también acusado de ser el autor de los disparos al colectivo del 122. Junto a González también fue imputada Johana Soledad Albornoz por su participación en los asesinatos de los taxistas Diego Celentano y Héctor Figueroa, apuntada de pagarle a los menores —200 mil pesos a cada uno— que mataron a los choferes.

Los autores materiales del crimen de Daloia, según la acusación fiscal, fueron Axel Herrera, de 19 años, que se entregó en julio de 2024 luego de que sus familiares lo reconocieran en un video difundido por la Fiscalía en el que solicitaban información sobre su paradero. La Justicia lo imputó como ejecutor del ataque, mientras que José Maturano, detenido en noviembre en Buenos Aires, fue imputado como conductor de la moto en la que se movieron para cometer el crimen.

Noticias relacionadas
La Policía frente al edificio de 3 de Febrero al 2400, donde ocurrió un caso de posible femicidio

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

El fusil Mauser hallado en una vivienda de barrio Tablada tras una denuncia por secuestro y torturas

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales

Intimidaciones al gremio de la carne: tres condenados por ataques bajo órdenes de Pupito Avalle.

Condenados por amenazas al Sindicato de la Carne bajo órdenes de Pupito Avalle

Cristian P. quedó bajo arresto en el Centro de Justicia Penal por tentativa de femicidio.

Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente

Ver comentarios

Las más leídas

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la identidad única de Rosario

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la "identidad única" de Rosario

Bienes incautados al delito: la avioneta voló y se vendió a $70 millones

Bienes incautados al delito: la avioneta "voló" y se vendió a $70 millones

Lo último

El Padre Guilherme llegó a Argentina y dará un show gratis en homenaje al Papa Francisco

El Padre Guilherme llegó a Argentina y dará un show gratis en homenaje al Papa Francisco

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

Álbum de figuritas del Mundial 2026: precios, cuándo sale y advertencias por estafas

Álbum de figuritas del Mundial 2026: precios, cuándo sale y advertencias por estafas

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

La policía arrestó a un joven de 16 años por amenazas en una escuela de Pérez. También se investigan otros casos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente
Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes
La Ciudad

Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes

Tensión por fondos del transporte: Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe
Política

Tensión por fondos del transporte: "Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe"

Despidos en el SMN: una estación en Santa Fe opera al límite y hay riesgo de cierre

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Despidos en el SMN: una estación en Santa Fe opera al límite y hay riesgo de cierre

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales
POLICIALES

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario
Política

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la identidad única de Rosario

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la "identidad única" de Rosario

Bienes incautados al delito: la avioneta voló y se vendió a $70 millones

Bienes incautados al delito: la avioneta "voló" y se vendió a $70 millones

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Ovación
Newells: abre la fecha 15º con una complicada visita a Santa Fe

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: abre la fecha 15º con una complicada visita a Santa Fe

Newells: abre la fecha 15º con una complicada visita a Santa Fe

Newell's: abre la fecha 15º con una complicada visita a Santa Fe

Nino Palmigiano, un histórico trotamundos de la Rosarina que mantiene el olfato goleador

Nino Palmigiano, un histórico trotamundos de la Rosarina que mantiene el olfato goleador

Todo lo positivo del pleno que Central metió en Paraguay que le permite jugar otras fichas

Todo lo positivo del pleno que Central metió en Paraguay que le permite jugar otras fichas

Policiales
Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente
Policiales

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales

La Ciudad
Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes
La Ciudad

Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes

Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Una experiencia inmersiva para dar otra vuelta a la Luna con música de Pink Floyd

Una experiencia inmersiva para dar otra vuelta a la Luna con música de Pink Floyd

El interior financia a un país que le da la espalda

El interior financia a un país que le da la espalda

Defensa del Consumidor alertó por el aumento de reclamos en Rosario
La Ciudad

Defensa del Consumidor alertó por el aumento de reclamos en Rosario

Juicio por la muerte de Maradona: Yo lo amaba, dijo Leopoldo Luque
Información General

Juicio por la muerte de Maradona: "Yo lo amaba", dijo Leopoldo Luque

Santa Fe: advierten por pinturas que duplican la cantidad de plomo permitido
la ciudad

Santa Fe: advierten por pinturas que duplican la cantidad de plomo permitido

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú
La Ciudad

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

La imagen de Milei, en picada: bajó 13 puntos y quedó detrás de 3 opositores
Política

La imagen de Milei, en picada: bajó 13 puntos y quedó detrás de 3 opositores

San Lorenzo: denuncian un cobro ilegal por la revisión de vehículos en la Jefatura
Policiales

San Lorenzo: denuncian un cobro ilegal por la revisión de vehículos en la Jefatura

SanCor solicitó su quiebra por deuda millonaria y salarios impagos
Economía

SanCor solicitó su quiebra por deuda millonaria y salarios impagos

El salario mínimo es de $357 mil, pero para los gremios debería ser de $2,8 millones
Economía

El salario mínimo es de $357 mil, pero para los gremios debería ser de $2,8 millones

Docentes de la UNR hicieron un ruidazo, con más de 24 horas de actividades
La Ciudad

Docentes de la UNR hicieron un ruidazo, con más de 24 horas de actividades

Tras denuncias de amenazas, escuelas rosarinas siguieron dictando clases 
La Ciudad

Tras denuncias de amenazas, escuelas rosarinas siguieron dictando clases 

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque
La Región

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque

Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34
LA REGION

Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago

Investigan un intento de conexión clandestina en el cervezoducto de Santa Fe
La Región

Investigan un intento de conexión clandestina en el cervezoducto de Santa Fe

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte por dinero de banda ligada a los Monos
Policiales

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte por dinero de banda ligada a los Monos

Una rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down
La ciudad

Una rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down

La UNR volvió a las calles: La universidad pública no se apaga
La Ciudad

La UNR volvió a las calles: "La universidad pública no se apaga"