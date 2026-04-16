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El gobierno fue a la Corte para frenar la suspensión de la reforma laboral

Presentó un per saltum para intentar dejar sin efecto la suspensión de varios artículos clave de la norma

16 de abril 2026 · 23:28hs
El gobierno fue a la Corte para frenar la suspensión de la reforma laboral

El gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que intervenga de manera directa en el conflicto judicial por la reforma laboral y deje sin efecto la suspensión de varios artículos clave de la norma.

La presentación se realizó mediante un per saltum, un mecanismo que permite saltear instancias judiciales intermedias y llevar el caso directamente al Máximo Tribunal, en busca de una resolución urgente.

El pedido fue impulsado por la Procuración del Tesoro en representación de la secretaría de Trabajo, con el objetivo de revertir el fallo que frenó más de 80 artículos de la ley tras una demanda presentada por la CGT.

El recurso apunta a que la Corte declare la validez de la reforma y suspenda los efectos de la medida cautelar dictada por un juzgado laboral, que había cuestionado la aplicación de la norma en todo el país.

Desde el Ejecutivo sostienen que ese tribunal no tenía competencia para intervenir en una ley de alcance nacional y remarcaron la necesidad de que la Corte Suprema unifique criterios en un conflicto que ya atraviesa distintas instancias judiciales.

La decisión se da en el marco de una fuerte disputa judicial en torno a la reforma laboral, que fue parcialmente suspendida a fines de marzo y cuyo futuro quedó sujeto a la definición de la Corte Suprema.

Con esta estrategia, el gobierno busca acelerar los tiempos judiciales y recuperar la vigencia de una de sus principales reformas económicas, en medio de la presión sindical y los cuestionamientos legales sobre su constitucionalidad.

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