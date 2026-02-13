Leones FC debutará ante El Porvenir, en la cancha de Unión de Arroyo Seco por la Primera C El club de la familia Messi cerró con la última práctica en Estancia Damfield. Leones FC será local ante el elenco de Gerli, el sábado 21, a las 17 Por Juan Iturrez 13 de febrero 2026 · 21:26hs

Gentileza: Prensa Leones FC Leones FC. Valentino Stizza maniobra ante los defensores en la práctica de fútbol que se realizó en el predio Estancia Damfield

Leones FC se prepara el debut en la Primera C y será ante El Porvenir, el sábado 21 a las 17 , en el estadio Antonio Di Giácomo del club Unión de Arroyo Seco. El equipo de la familia Messi finalizó este viernes la semana con una práctica de fútbol en el predio de la Estancia Damfield en Funes.

El nuevo equipo de la cuarta categoría de AFA continúa con la puesta a punto del equipo que enfrentará al elenco de Gerli la próxima semana y será noticia en el ambiente en el fútbol de ascenso.

Leones FC vuelve a entrenar el lunes Bajo la conducción del técnico Franco Ferlazzo, el plantel volverá a los entrenamientos el próximo lunes, nuevamente en Estancia Damfield, de cara al debut en el torneo de la Primera C.

En el último amistoso, Leones FC enfrentó a Sportivo Las Parejas y se quedó con el triunfo por 1- 0. Diego Barrionuevo anotó para el equipo Alvear.

>> Leer más: Central Córdoba jugará a beneficio ante la reserva de Rosario Central con público en el Gabino Sosa Los once de Franco Ferlazo ante Sportivo Las Parejas Los dirigidos por Franco Ferlazzo formaron con el siguiente equipo: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Lucas Zapata, Román Elsegood, Mario Senra; Juan Vieyra, Franco Tanneur, Marcos Benítez Alejo Fernández; Leandro Duarte, Lucas Manochi. Luego ingresaron Javier Graieb, Cristian Ortigoza, Valentín Lemos y Diego Barrionuevo.