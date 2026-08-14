Marco Ruben, tras su regreso a las canchas contra Corinthians: "Sólo nos faltó el gol"

El goleador histórico de Central volvió a sumar minutos ante el Timao, destacó que "se sintió bien" y valoró la actuación del equipo de cara a la revancha

Marco Ruben arrancó en el banco de suplentes, donde ingresó por Enzo Copetti en la agonía del partido

Central empató 0-0 ante Corinthians por la Copa Libertadores, pero el partido dejó una noticia positiva para el conjunto rosarino: Marco Ruben v olvió a sumar minutos después de varias semanas y disputó su primer partido del semestre.

Jorge Almirón mandó a la cancha al máximo goleador canalla al minuto 88 en lugar de Enzo Copetti. El delantero había quedado relegado de los primeros partidos del equipo por una molestia en el sóleo que apareció después de la pretemporada.

"En lo físico me sentí muy bien, nada de sensaciones malas. De acá para adelante, a seguir sumando" , explicó Ruben después del encuentro.

El delantero habló sobre la lesión que sufrió antes del arranque de la segunda parte del año: "Pude jugar los tres partidos de pretemporada y justo en el último partido terminé un poco fatigado. A la semana siguiente eso se me hizo una molestia en el sóleo. Hoy por hoy ya estoy de vuelta y me metí en estos últimos minutos de partido".

El delantero también marcó una de las dificultades que encontró Central para generar peligro: el juego aéreo frente a una defensa con futbolistas de gran porte físico.

"Ellos son muy altos y de físico grande y eso dificulta un poco cuando jugás por arriba. Trabajaremos para intentar encontrar la situación de poder vulnerar a esa defensa, que está bien parada cuando viene la pelota de arriba", analizó. "Ellos están obligados prácticamente a salir un poco más y eso quizás nos pueda ayudar", agregó de cara a la vuelta en Brasil.

El atacante también identificó un aspecto que el equipo deberá mejorar para la revancha: "No pudimos generar por dentro, que quizás hubiese sido importante, pero claramente ellos son un gran equipo, con jugadores de mucha jerarquía que tienen mucho recorrido en el fútbol. El trabajo lo hicieron bien".

De todos modos, Ruben fue contundente al evaluar el rendimiento del Canalla: "Hicimos un gran partido. Creo que los superamos, solo nos faltó el gol".

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Marco Ruben habló de la revancha

El empate sin goles dejó abierta la serie y Central tendrá que definir la clasificación en Brasil. Para Ruben, el equipo debe mantener algunos aspectos positivos que mostró en Arroyito.

"Mostramos algo muy bueno que no lo podemos perder, que es la intensidad y la presión y jugar con esa agresividad. Después el técnico mostrará lo que necesitamos para ir a jugar a Brasil en un partido de esta envergadura", sostuvo.

El delantero también destacó la evolución que mostró Central en sus últimas presentaciones: "Estamos en un buen camino, necesitamos mejorar en los últimos metros y poder crear situaciones más claras". Y agregó: "Venimos mostrando mejoría, el equipo está haciendo grandes partidos en estas últimas fechas y hoy fue uno de ellos".

Ruben también dejó en claro su ilusión por disputar la competición internacional: "Estos son partidos únicos, a mí me encanta la Copa Libertadores. He jugado varios partidos y ahora tengo toda la ilusión de que vayamos a Brasil y podamos traernos la clasificación".

El goleador cerró con un mensaje optimista de cara a la revancha: "Claramente hay veces que podés convertir y otras veces que no, pero sin duda si jugamos así en Brasil tenemos grandes chances de pasar".