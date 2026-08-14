Lucas Carrizo llegó a Newell's este jueves y se perfila como titular para el sábado

El defensor fue habilitado para jugar y crecen las chances de que Frank Kudelka lo elija entre los once para enfrentar a Riestra en el Coloso

Se hizo todo muy rápido, tanto es así que Lucas Carrizo podría llegar a jugar en una semana con la camiseta de dos equipos distintos , el domingo pasado con la de Huracán ante San Lorenzo y este sábado con la de Newell's ante Deportivo Riestra en el Coloso del Parque , ya que tiene muchas posibilidades de ser titular .

La chance más clara es que el exdefensor del Globo tome el lugar que dejó Jerónimo Russo por la expulsión en el partido ante Defensa y Justicia, pero no se descarta tampoco que se pueda sumar como marcador central junto a Lautaro Giannetti y que Martín Luciano juegue por la izquierda .

Cabe recordar que el zaguero fue adquirido por la Lepra y firmó su contrato hasta diciembre de 2029 , luego de que la institución adquiera el 50% de los derechos económicos , con una compra obligada del 50% restante según objetivos.

En caso de que Frank Kudelka decida que, por el poco tiempo de entrenamiento, no sea titular, Carrizo tiene un lugar asegurado en el banco de suplentes .

Primer día de Lucas Carrizo como Rojinegro. ¡Vamos con todo! Bienvenido al Corazón de la ciudad pic.twitter.com/kx04mfA7DU

Newell's recauda gracias a la Copa Argentina

La dirigencia está aprovechando, desde hace un tiempo, la elección por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), junto a la organización de la Copa Argentina, del Coloso del Parque, para que sea sede de los encuentros de dicha competencia.

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Según pudo averiguar Ovación, se conoció que la cifra que percibe la institución del parque Independencia ronda los casi 50 millones de pesos, claro que a ese monto hay que descontarle tanto lo que se paga por Utedyc como también lo que percibe la policía por los operativos de seguridad.

Este miércoles, Atlético Tucumán derrotó por goleada a Independiente y el próximo encuentro que tendrá como protagonista al Marcelo Bielsa será el 27 de agosto en el choque por los octavos de final entre Platense e Instituto.