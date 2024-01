Intendente cordobés prohibió los caños de escape ruidosos y los destruyó con una aplanadora

El municipio cordobés de General Cabrera prohibió la circulación de motocicletas que no tengan el caño de escape original, bajo pena de sustracción del vehículo y de la aplicación de multa a los infractores.

La intendencia de General Cabrera lanzó una campaña para erradicar los caños de escape ruidosos de motos. Antes de terminar el año, las autoridades municipales destruyeron más de 40 caños de motos decomisados durante los últimos meses del 2023 por no cumplir con la normativa vigente que los prohíbe.

“ Estos caños de escape no están homologados ni habilitados para circular . Son escapes que tienen algunas modificaciones, algunos tienen tarritos de insecticida, aplicados, que es por donde salen los ruidos molestos y que ocasionan un daño muy perjudicial a la población, específicamente en la madrugada, que son por los que la gente se queja”, dijo la magistrada y agregó: “Son perjudiciales para la salud, para el medioambiente, contaminan. Estamos todos expuestos a una contaminación muy importante, como así también no podemos tenerlos guardados en el galpón donde están las motos ”.

Los caños ocupan tanto lugar como las motocicletas secuestradas, por lo que las autoridades resolvieron la destrucción de los mismos: “Tenemos una ordenanza que nos habilita a realizarlo”.

La disposición de la Justicia sostiene que los infractores deben pagar una multa y colocar un caño de escape original: “El juzgado les ha impuesto el pago de la multa, porque se ha realizado la retención del motovehículo. Hay que ver si fue retenido, única y exclusivamente por el caño de escape, por no estar homologado, o bien, también porque le faltaba la documentación. Pero, de todas maneras, yo no doy ninguna moto si no le ponen el escape original”, sostuvo Ulagnero.