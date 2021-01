En plena campaña de vacunación antiCovid, licencian a la coordinadora provincial

En la mañana de este jueves trascendió que Guerrero no está más al frente del Programa de Inmunizaciones de la provincia, el cual no sólo se ocupa de la campaña contra el coronavirus sino también de la prevención de otras enfermedades. Integrantes de equipos del Ministerio de Salud confiaron que el alejamiento de Guerrero tenía que ver con diferencias con las autoridades superiores por la demora en las entregas de las dosis en territorio y la falta de un plan sistematizado, en un contexto de una gran ansiedad de la población en general y de los trabajadores de la salud en particular por aplicarse la Sputnik V.