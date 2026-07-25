Con Leo Messi en las tribunas, Leones FC y Central Córdoba ya se enfrentan por el torneo de la Primera C

Leones FC y Central Córdoba ya juegan en el estadio Antonio Di Giácomo del club Unión de Arroyo Seco, en el marco de la 21ª fecha en la Zona B de la Primera C. Ambos equipos todaví ano ganaron en la segunda rueda.
El encuentro se juega en el estadio de Unión de esa ciudad. El capitán de la selección argentina llegó con el partido empezado
Leones FC y Central Córdoba ya juegan en el estadio Antonio Di Giácomo del club Unión de Arroyo Seco, en el marco de la 21ª fecha en la Zona B de la Primera C. Ambos equipos todaví ano ganaron en la segunda rueda.
El partido se juega con la presencia estelar de Lionel Mess, quien llegó cuando el partido ya había comenzado y se ubicó en la parte alta de la tribuna del estadio.
En la primera rueda, el equipo de la familia Messi se llevó el triunfo por 1 a 0 con un golazo de Alejo Fernández. El arbitraje estará a cargo de Gonzalo Creimermann.
Con diferentes realidades, Leones y el Matador juegna un partido complicado, ya que ambos necesitan los tres puntos para clasificar entre los siete primeros y disputar el reducido final por el segundo ascenso a la Primera B.
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Leones FC: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Nicolás Giménez, Rodrigo Quinteros, Mario Senra; Marcos Benítez, Franco Tanneur, Gonzalo Gómez, Juan Vieyra; Gonzalo Gómez y Gonzalo González. DT: Franco Ferlazzo.
Central Córdoba: Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Jaszczuk y Pizzio; Marcos Córdoba, Santiago Spelzini, Aaron Quijano y Joaquín Messi; Franco Fernández y Cristian Sánchez. DT: Arnaldo Sialle.
Hora: 15
Cancha: Unión de Arroyo Seco
Arbitro: Gonzalo Creimermann