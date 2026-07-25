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Con Leo Messi en las tribunas, Leones FC y Central Córdoba ya se enfrentan por el torneo de la Primera C

El encuentro se juega en el estadio de Unión de esa ciudad. El capitán de la selección argentina llegó con el partido empezado

25 de julio 2026 · 15:22hs
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Leo Messi en las tribunas del club Unión de Arroyo Seco. 

Sebastián Suárez Meccia

Leo Messi en las tribunas del club Unión de Arroyo Seco. 

Leones FC y Central Córdoba ya juegan en el estadio Antonio Di Giácomo del club Unión de Arroyo Seco, en el marco de la 21ª fecha en la Zona B de la Primera C. Ambos equipos todaví ano ganaron en la segunda rueda.

El partido se juega con la presencia estelar de Lionel Mess, quien llegó cuando el partido ya había comenzado y se ubicó en la parte alta de la tribuna del estadio.

En la primera rueda, el equipo de la familia Messi se llevó el triunfo por 1 a 0 con un golazo de Alejo Fernández. El arbitraje estará a cargo de Gonzalo Creimermann.

Con diferentes realidades, Leones y el Matador juegna un partido complicado, ya que ambos necesitan los tres puntos para clasificar entre los siete primeros y disputar el reducido final por el segundo ascenso a la Primera B.

Leer más: Newell's vs. Talleres por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Las formaciones de Leones FC y Central Córdoba

Leones FC: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Nicolás Giménez, Rodrigo Quinteros, Mario Senra; Marcos Benítez, Franco Tanneur, Gonzalo Gómez, Juan Vieyra; Gonzalo Gómez y Gonzalo González. DT: Franco Ferlazzo.

Central Córdoba: Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Jaszczuk y Pizzio; Marcos Córdoba, Santiago Spelzini, Aaron Quijano y Joaquín Messi; Franco Fernández y Cristian Sánchez. DT: Arnaldo Sialle.

Hora: 15

Cancha: Unión de Arroyo Seco

Arbitro: Gonzalo Creimermann

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