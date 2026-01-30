La Capital | La Región | Juegos Suramericanos

El Fan Fest itinerante de los Juegos Suramericanos llegará este domingo a Villa Gobernador Gálvez

El evento tendrá lugar en la Plaza del Ferroviario de 10 a 20 con una variada agenda de actividades y dispositivos para todas las edades

30 de enero 2026 · 11:40hs
La iniciativa abarca actividades para toda la familia, como metegol, tenis de mesa, mini golf y diferentes simuladores virtuales de remo, ciclismo, fútbol, carrera de autos, penales, arco y flecha. 
Este domingo 1 de febrero el Fan Fest itinerante rumbo a los Juegos Suramericanos 2026, que se disputarán entre el 12 y 16 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, llegará a la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. En esta ocasión, los dispositivos interactivos de los juegos sumados a propuestas municipales, estarán presentes en la Plaza del Ferroviario desde las 10 de la mañana y hasta el anochecer.

La iniciativa abarca actividades para toda la familia, como metegol, tenis de mesa, mini golf y diferentes simuladores virtuales de remo, ciclismo, fútbol, carrera de autos, penales, arco y flecha.

Rumbo a los Juegos Suramericanos 2026

Al respecto, la secretaria de Gobierno y Educación de la Municipalidad, Victoria Culasso, detalló que “el objetivo del Fan Fest de los Juegos Suramericanos, un evento internacional muy importante que vamos a tener en nuestra provincia, es poder difundir lo que se viene, pero también acercar a la comunidad propuestas interactivas, juegos y actividades para disfrutar en familia y estimular la practica deportiva, que es muy importante para la salud y también para la incorporación de valores” y agregó “los esperamos para compartir una gran jornada” .

Actividades en Villa Gobernador Gálvez

Las actividades comenzarán a las 10 con newcom y luego a las 11.30 con clases de ritmos y zumba. Para las 16 está prevista una exhibición de kung fu, siguiendo con básquet 3x3 y clases de ritmos. A las 19 llegarán los funcionarios y la embajadora provincial de los Juegos, Vanina Correa. Finalmente será el turno de una clase de cumbia cruzada y toda la jornada cerrará con un show musical.

Los Juegos Suramericanos 2026 se realizarán del 12 al 26 de septiembre y participarán más de 4.000 atletas de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, en 57 disciplinas. Se esperan más de 2 millones de espectadores en las tres ciudades, y otros 2 millones de espectadores a través de las transmisiones de TV y streaming.

Inversión

El gobierno provincial invertirá 90 millones de dólares en infraestructura, en el Multiespacio Arena del Predio Ferial, el Microestadio del Parque Independencia, el Centro Acuático Provincial y la Cubierta Paseo XXI, en Rosario; el Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y la Pista de Atletismo del CARD, en Santa Fe; el Centro de Tiro Deportivo en Recreo; y el Estadio Multipropósito Distrito Joven, el Velódromo Cubierto y el Área Deportiva Parque Regional, en Rafaela. Además, en las tres ciudades se construyen las Villas Deportivas, con una capacidad de más de 3.500 camas.

