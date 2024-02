Docentes y profesionales de la salud llevaron a Santa Fe su reclamo de aumento salarial

No, las clases no empezaron en Santa Fe este lunes 26 de febrero, tal como indicaba el calendario oficial. Los sindicatos docentes rechazaron el 7% de aumento ofrecido por las autoridades provinciales el martes de la semana pasada y comenzaron este lunes una huelga de 48 horas, que si no avanzan las negociaciones podría replicarse la próxima semana. Este lunes, bien temprano, los maestros rosarinos se dispusieron a "dar clases en las calles" y viajaron a la ciudad de Santa Fe para concentrarse en la Plaza 25 de Mayo y allí expresar su malestar junto a profesionales de la salud que también pelean sus sueldos en paritarias.