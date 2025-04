Desfile de moda en Funes: Benito Fernández presenta su colección y eleva Alas para Soñar

Consultado sobre cómo consiguieron el aporte de Benito Fernández a la causa, Celis confió: “Porque le gustó la idea y nos encanta que alguien como Benito Fernández, que no tiene por qué hacerlo, tenga esa sensibilidad porque no tiene por qué su evento nacional, que es una marca multimillonaria, de hacer un aporte solidario a una fundación como nosotros, a quienes no nos conoce nadie. Este gesto es algo que lo enaltece”.