Fentanilo contaminado: el Ministerio de Salud de la Nación no será querellante y será investigado

El juez Ernesto Kreplak busca determinar responsabilidades en la causa que investiga casi un centenar de muertes vinculadas a una partida contaminada de HLB Pharma

21 de agosto 2025 · 13:22hs
El Ministerio de Salud de la Nación es conducido Mario Lugones

El juez Ernesto Kreplak revocó el rol de querellante del Ministerio de Salud de la Nación en el marco de la causa que investiga el fentanilo producido por el laboratorio HLB Pharma. Para la justicia, hay pruebas suficientes para investigar al gobierno nacional en el acso del opioide contaminado que produjo la muerte de casi 100 personas.

Según el escrito del titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, hay “sospecha suficiente para orientar la investigación hacia posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias que pudieran existir en los órganos de control en la materia bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional”, es decir, el Ministerio de Salud conducido por Mario Lugones.

En este marco, se expuso que lo alegado por las autoridades en su solicitud, para ejercer el rol de acusador particular, "no resulta suficiente argumento para mantener su legitimación activa en ese carácter".

Kreplak enumeró una serie de razones a la hora de definir que “habrá de revocarse el rol de parte querellante que fuera concedido al Ministerio de Salud de la Nación”.

Según el último informe oficial, en Argentina 96 pacientes murieron tras ser tratados con fentanilo contaminado. Mientras se siguen sumando familias de víctimas, avanza la investigación sobre muertes por el uso del opioide. Esta semana, el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación elevó un primer informe clave a la justicia federal de La Plata sobre los peritajes realizados a un grupo de pacientes fallecidos que habían sido tratados con fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma.

>> Leer más: Fentanilo contaminado: "Debe tenerse en cuenta el comportamiento de la empresa en Rosario"

La principal conclusión del peritaje, realizado con la participación de expertos designados por el laboratorio HLB Pharma y su dueño, Ariel García Furfaro, es que la aplicación del fentanilo contaminado no fue la causa directa de los fallecimientos. Sin embargo, los forenses determinaron que en doce de las veinte historias clínicas analizadas, el fármaco "constituye un factor agravante significativo de la condición clínica del paciente" y "contribuyó al desenlace fatal".

Varios arrestos en la causa fentanilo contaminado

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención del empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, en el caso que investiga las 96 muertes de los pacientes en relación con el fentanilo contaminado. El empresario finalmente se entregó a la Justicia, luego de que fueran apresados sus hermanos y otros acusados en los diez procedimientos decididos por el magistrado.

Los procedimientos, encabezados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de Gendarmería, terminaron con la detención de los hermanos del empresario, Diego y Damián García Furfaro, y también buscaban a la madre, Nilda Furfaro, vicepresidenta de HLB Pharma.

Hubo órdenes de detención además para otros integrantes de la cúpula de los laboratorios, como Javier Tchukran (director general de HLB y Laboratorios Ramallo), Carolina Ansaldi (de Laboratorios Ramallo), José Antonio Maiorano (director técnico de HLB) y Rodolfo Labrusciano (director suplente de Laboratorios Ramallo).

Además de los hermanos de Furfaro también se confirmó la captura de Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo.

Un detenido en Rosario

La causa judicial por las muertes causadas por fentanilo contaminado tuvo un coletazo en Rosario con la detención del director técnico de Laboratorios Ramallo SA. El procedimiento se realizó en la noche del miércoles en Darragueira al 1500, en la zona norte de la ciudad y fue ordenado por el juez federal Kreplak.

El magistrado hizo lugar al pedido formulado ayer por la fiscal federal Nº 1 de La Plata, María Laura Roteta, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, para que se disponga la detención y el llamado a declaración indagatoria de directivos y responsables técnicos por posibles desvíos de calidad de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo producidos por Laboratorios Ramallo S.A. y comercializados por HLB Pharma, que salieron al mercado contaminados con bacterias de Klebsiella y Ralstonia), y por posibles desvíos de cantidad del producto al mercado ilegal.

