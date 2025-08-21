La Capital | Información General | fentanilo

Fentanilo contaminado: familias de víctimas piden ley para garantizar la cadena de control de medicamentos

Allegados a pacientes que murieron o resultaron afectados por el fentanilo de laboratorios HLB Pharma lanzaron una petición ciudadana para exigir al Congreso nueva normativa

21 de agosto 2025 · 10:52hs
Familiares de pacientes que fallecieron o resultaron afectados por la aplicación de fentanilo contaminado, elaborado por los laboratorios HBL Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., lanzaron una petición ciudadana para exigir al Congreso de la Nación la sanción de una Ley de Trazabilidad Integral de Productos Medicinales y su Comercialización.

La iniciativa surge en el marco de la grave situación que, según registros oficiales, ya ocasionó casi un centenar de víctimas. El fentanilo adulterado generó complicaciones severas en pacientes de instituciones de salud tanto públicas como privadas, con un cuadro clínico independiente.

“Cada víctima tiene una historia y una dignidad. No son números de expediente, ni de D.N.I, sino seres humanos que buscaban mejorar su salud. A los que les fue destruido su entorno, su realidad social y las distintas generaciones su citadas al mismo. Necesitamos garantizar que ninguna familia vuelva a atravesar este ‘masacre evitable’”, señalaron los familiares.

La propuesta legislativa busca garantizar que cada ampolla o unidad medicinal pueda ser considerada como unidad independiente y, rastreada a lo largo de toda la cadena: desde su elaboración bajo normas internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), hasta su comercialización final.

Los familiares aseguran que iniciaron conversaciones con representantes de distintos bloques políticos para dar sustento parlamentario a esta iniciativa. La petición advierte que la ausencia de un sistema de trazabilidad de comercialización “pone en riesgo a toda la sociedad argentina, intra provincialmente de generación en generación”.

La petición ya está disponible en Change.org y puede firmarse acá: https://www.change.org/LeyTrazabilidad.

Varios arrestos en la causa fentanilo contaminado

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención del empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, en el caso que investiga las 96 muertes de los pacientes en relación con el fentanilo contaminado. El empresario finalmente se entregó a la Justicia, luego de que fueran apresados sus hermanos y otros acusados en los diez procedimientos decididos por el magistrado.

"Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas", indicó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en una publicación en la red social X (ex-Twitter) donde anunció las primeras detenciones de la causa.

La funcionaria añadió sobre García Furfaro: "El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido", y más tarde confirmó que se había entregado: "Ser amigo del poder kirchnerista no te salva", escribió.

Los procedimientos, encabezados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de Gendarmería, terminaron con la detención de los hermanos del empresario, Diego y Damián García Furfaro, y también buscaban a la madre, Nilda Furfaro, vicepresidenta de HLB Pharma.

Hubo órdenes de detención además para otros integrantes de la cúpula de los laboratorios, como Javier Tchukran (director general de HLB y Laboratorios Ramallo), Carolina Ansaldi (de Laboratorios Ramallo), José Antonio Maiorano (director técnico de HLB) y Rodolfo Labrusciano (director suplente de Laboratorios Ramallo).

Además de los hermanos de Furfaro también se confirmó la captura de Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo.

Un detenido en Rosario

La causa judicial por las muertes causadas por fentanilo contaminado tuvo un coletazo en Rosario con la detención del director técnico de Laboratorios Ramallo SA. El procedimiento se realizó en la noche del miércoles en Darragueira al 1500, en la zona norte de la ciudad y fue ordenado por el juez federal Kreplak.

El magistrado hizo lugar al pedido formulado ayer por la fiscal federal Nº 1 de La Plata, María Laura Roteta, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, para que se disponga la detención y el llamado a declaración indagatoria de directivos y responsables técnicos por posibles desvíos de calidad de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo producidos por Laboratorios Ramallo S.A. y comercializados por HLB Pharma, que salieron al mercado contaminados con bacterias de Klebsiella y Ralstonia), y por posibles desvíos de cantidad del producto al mercado ilegal.

Cómo empezó la causa por fentanilo contaminado

La causa se inició el 12 de mayo pasado, tras la denuncia presentada por un funcionario de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), luego de que el Hospital Italiano de La Plata reportara un brote de infecciones intrahospitalarias que no respondían a causas habituales. Estudios posteriores del Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias aisladas en las muestras tomadas a los pacientes infectados coincidían genómicamente con las que fueron detectadas en las ampollas de fentanilo incautadas en la sede de las empresas involucradas.

“Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, señaló la fiscal Roteta en el dictamen, al tiempo que advirtió que la real dimensión del brote aún no está plenamente determinada.

Esta complejidad determinó que desde la fiscalía actuante se requiriera y articulara la intervención de distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal que colaboran en el caso: la Procunar, la PIA, la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y la Secretaría de Investigación Financiera y Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI).

