La Capital | Información General | fentanilo

Causa fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos

Además de Ariel García Furfaro, fueron apresados los directivos de HLB Pharma y Ramallo SA. Una de las detenciones tomó lugar en Rosario

21 de agosto 2025 · 09:31hs
Diego y Damián García Furfaro

Diego y Damián García Furfaro, hermanos del principal imputado en la causa.
Este miércoles fue detenido Ariel Garcia Furfaro

Este miércoles fue detenido Ariel Garcia Furfaro, dueño de HBL Pharma, firma responsable del lote de fentanilo contaminado

En las últimas horas, se registraron detenciones en el marco de la causa del fentanilo contaminado, lote proveniente del laboratorio HLB Pharma, que produjo, hasta el momento, 96 muertes. Ariel García Furfaro, dueño de la firma que se encuentra en el centro de la polémica, se entregó a la Policía luego de que detuvieran a sus dos hermanos y su madre, quienes están vinculados a la compañía.

Además de a García Furfaro y a su familia, el juez federal Ernesto Kreplak emitió una orden detención que cayó sobre los ejecutivos de HLB Pharma y directores y accionistas de Ramallo SA, una compañía hermana -también propiedad de García Furfaro- que se dedica a la producción de sueros.

En particular, el juez Kreplak, hizo lugar al pedido formulado ayer por la fiscal federal Nº 1 de La Plata, María Laura Roteta, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, para que se disponga la detención y el llamado a declaración indagatoria de directivos y responsables técnicos por posibles desvíos de calidad de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo producidos por Laboratorios Ramallo S.A. y comercializados por HLB Pharma, que salieron al mercado contaminados con bacterias de Klebsiella y Ralstonia), y por posibles desvíos de cantidad del producto al mercado ilegal

En ese sentido, una de las detenciones tomó lugar en la ciudad de Rosario. Se trata de Víctor Boccaccio, el director técnico de Laboratorios Ramallo SA. El procedimiento se realizó en la noche del miércoles en Darragueira al 1500, en la zona norte de la ciudad.

>> Leer más: Fentanilo contaminado: detienen en Rosario al director técnico de Laboratorios Ramallo

Quiénes son los detenidos por la causa del fentanilo contaminado

Ariel García Furfaro se posicionó en el centro de la polémica luego del casi centenar de muertes a partir de la circulación de un lote fentanilo contaminado, que fue producido en HBL Pharma, firma que posee, en diciembre del 2024. También es dueño de Ramallo SA, cuya planta esta ubicada en la provincia de Buenos Aires. En Rosario también tuvo un laboratorio: Apolo, empresa productora de sueros que explotó en 2016 por el "sobrecalentamiento" de una caldera.

García Furfaro ya sabe lo que es estar bajo la lupa de la Justicia. En 2002 fue condenado por intento de homicidio. Mientras cumplía su condena, se graduó de abogado en la Unidad Penal N° 9 de La Plata.

>> Leer más: Fentanilo contaminado: quién es García Furfaro, el dueño de HLB Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Dentro de las serie de detenciones que tomaron lugar este miércoles, también cayeron Diego y Damián García Furfaro, hermanos de Ariel. La Justicia comprobó que los tres "llevaban el control de las actividades de los laboratorios". Además, fue detenida la madre, Nilda Furfaro, quien figuraba como la vicepresidenta de HLB Pharma.

Hubo más detenciones este miércoles: se ordenó el arresto de el director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran, los directores técnicos de Laboratorios Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio (cuya detención tomó lugar en la ciudad de Rosario).

También apresaron al director técnico de HLB Pharma, José Antonio Maiorano y a los accionistas y autoridades de Laboratorio Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su director suplente, Rodolfo Labrusciano.

>> Leer más: HLB Pharma: el laboratorio que distribuyó el fentanilo contaminado y su oscura historia en Rosario

Quiénes son los imputados en la causa

Entre los imputados, cuyas detenciones fueron ordenadas, figuran directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo: Ariel Fernando García, Nilda Furfaro, Damián Garcia, Diego García, José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.

Según el dictamen fiscal, las graves falencias estructurales que se verificaron, en estos tres meses de investigación, en los procesos de producción del medicamento a partir de las distintas medidas probatorias practicadas -entre ellas, el reciente informe del prestigioso Instituto Malbrán- resultaron determinantes para que los lotes de fentanilo (N° 31.202 y 31.244) salieran al mercado contaminados y se distribuyeran en todo el país, exponiendo a miles de pacientes a un riesgo sanitario concreto.

Noticias relacionadas
fentanilo contaminado: se entrego ariel garcia furfaro y detuvieron a sus hermanos

Fentanilo contaminado: se entregó Ariel García Furfaro y detuvieron a sus hermanos

Diego y Damián García Furfaro, hermanos del principal imputado en la causa.

Empezaron las detenciones por la causa fentanilo y buscan a Ariel García Furfaro

Ariel García Furfaro es el titular de HLB Pharma, laboratorio que produjo fentanilo contaminado 

Procesaron a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado

El diputado Esteban Paulón junto al cartel para Lugones 

Un diputado santafesino pidió la renuncia del ministro de Salud por la tragedia del fentanilo

Ver comentarios

Las más leídas

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

Lo último

Investigan amenaza con trasfondo sentimental detrás de un ataque incendiario en la zona oeste

Investigan amenaza con trasfondo sentimental detrás de un ataque incendiario en la zona oeste

Causa fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos

Causa fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos

¿Romance confirmado? Nicki Nicole y Lamine Yamal, más juntos que nunca

¿Romance confirmado? Nicki Nicole y Lamine Yamal, más juntos que nunca

Investigan amenaza con trasfondo sentimental detrás de un ataque incendiario en la zona oeste

El incidente se produjo este jueves a la madrugada y prácticamente no causó daños. La advertencia estaba escrita sobre un pedazo de cartón.

Investigan amenaza con trasfondo sentimental detrás de un ataque incendiario en la zona oeste
Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro
Policiales

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra
Policiales

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis
La Ciudad

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción
POLITICA

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Ovación
Incidentes: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile
Ovación

Incidentes: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile

Incidentes: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile

Incidentes: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile

Newells y una práctica distinta de cara al superclásico del sábado

Newell's y una práctica distinta de cara al superclásico del sábado

Historia del Clásico, capítulo 10: Central cortó la racha en el Coloso y festejó en la Sudamericana

Historia del Clásico, capítulo 10: Central cortó la racha en el Coloso y festejó en la Sudamericana

Policiales
Investigan amenaza con trasfondo sentimental detrás de un ataque incendiario en la zona oeste
POLICIALES

Investigan amenaza con trasfondo sentimental detrás de un ataque incendiario en la zona oeste

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

La Ciudad
Fentanilo contaminado: detienen en Rosario al director técnico de Laboratorios Ramallo
La Ciudad

Fentanilo contaminado: detienen en Rosario al director técnico de Laboratorios Ramallo

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

Iñaki Gutiérrez: Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización
Política

Iñaki Gutiérrez: "Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización"

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía
Economía

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea
Economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder
Información General

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Homenajearon al militar Larrabure, asesinado por el ERP en Rosario
Política

Homenajearon al militar Larrabure, asesinado por el ERP en Rosario

Cayó el creador de Al Ángulo TV, un sitio web pirata que retransmitía fútbol
Ovación

Cayó el creador de Al Ángulo TV, un sitio web pirata que retransmitía fútbol

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua
Policiales

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario
POLICIALES

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Autonomía: el apuro de Unidos, el acting de Monteverde y el tiro final

Por Facundo Borrego
Política

Autonomía: el apuro de Unidos, el "acting" de Monteverde y el tiro final

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente
Economía

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente

Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail
tecnología

Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail

Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado
Información General

Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas
La Ciudad

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta en línea de pastillas

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta en línea de pastillas

Habrá protestas contra Milei en la Bolsa de Comercio: Es una persona no grata
Política

Habrá protestas contra Milei en la Bolsa de Comercio: "Es una persona no grata"

Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote de gripe aviar
economia

Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote de gripe aviar

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario
La Ciudad

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario

Lo despidieron y fue preso por extorsionar a su antiguo empleador en una verdulería
Policiales

Lo despidieron y fue preso por extorsionar a su antiguo empleador en una verdulería

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto
Información General

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas