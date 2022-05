Denunció que le faenaron cuatro caballos para comercializar la carne a bajo costo

Según precisaron, los equinos estaban a más de 10 kilómetros de donde fueron secuestrados para su posterior faenado y dos fueron hallados con vida en la zona de Callejón Funes y General Paz, en barrio Central Guadalupe.

"No es que lo mataron, porque nosotros le seguíamos el rastro, sino que lo carnearon, le sacaron todo: costilla, pulpa, todo; no le dejaron nada", precisó, al tiempo que denunció: "Esto no es por necesidad de hambre o porque no tienen parar comer. Es por maldad y porque no la consumen a la carne, sino que la venden", contó Diego Sottini al diario Uno Santa Fe.

"Es toda la carne barata que se vende en Santa Fe. En esos barrios que usted va y consigue pulpa, carne picada y chorizo por 600 pesos, eso es carne de caballo", subrayó.

En tanto que a 150 metros de ese lugar descubrieron faenados a los otros dos caballos. "Quienes lo hicieron tienen experiencia. Es carne que después se comercializa, que come mucha gente", aseguró.

En ese marco, desde SOS Caballos sostuvieron que el abigeato de caballos en Santa Fe y zona se está reproduciendo cada vez con más frecuencia. En diálogo con UNO, la referente de la ONG, Lucía Nechay, indicó: "robo de caballos siempre hubo, pero en el último tiempo crecieron las denuncias que nos llegan con respecto a personas que avisan que han robado sus caballos".