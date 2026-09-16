Capacitación para emprendedores gastronómicos en el Centro Cultural Municipal de Venado Tuerto

Será dictada por la Dirección de Seguridad Alimentaria y organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo local y es de carácter obligatorio

Entre los ejes de trabajo se abordarán los riesgos de exposición de alimentos, la temperatura a la que pueden exponerse, los alimentos libres de gluten y los cuidados en la forma de elaborarlos.

A través del programa Impulso Emprendedor de la Municipalidad de Venado Tuerto , se organizó para todos los emprendedores del rubro alimenticio de la ciudad a una jornada de capacitación gratuita denominada “Emprender con seguridad”. La misma será dictada por personal de la Dirección de Seguridad Alimentaria con la organización de la Secretaría de Desarrollo Productivo municipal.

La capacitación tendrá lugar el lunes 21 de septiembre, a las 14, en la sala 2 “José Pedroni” del Centro Cultural Municipal.

El objetivo es brindar herramientas y conocimientos prácticos para la elaboración segura de alimentos , incorporando técnicas adecuadas de manipulación, higiene y prevención de contaminaciones, con el fin de fortalecer la calidad y seguridad de los productos que se ofrecen a la comunidad.

Desde el municipio venadense indicaron que la jornada es obligatoria para quienes participan en ferias, cuentan con puestos fijos en la ciudad o reciben el beneficio de la harina.

Entre los ejes de trabajo se abordarán los riesgos de exposición de alimentos, la temperatura a la que pueden exponerse, los alimentos libres de gluten y los cuidados en la forma de elaborarlos.

Los interesados podrán inscribirse hasta el mismo lunes 21 completando datos en el link https://forms.gle/9GFpe9hqVkdYUhD6A. A los inscriptos, les llegará un WhatsApp con la confirmación para participar del encuentro.

Informes y consultas al 3462-695512 que pertenece a la Dirección de Emprendedurismo y Economía Social de Venado Tuerto.