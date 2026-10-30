Control de plagas: Baigorria realiza fumigaciones urbanas en los barrios

Desde la Municipalidad indicaron que "el operativo planificado se lleva adelante priorizando la eficacia y el cuidado del medio ambiente"

El municipio reafirma su "compromiso con la salud pública y el bienestar de todas las familias, e irá informando de manera periódica los avances y las zonas a intervenir a medida que el clima lo permita". (Foto archivo)

En el marco de las acciones preventivas para el control de plagas y mosquitos , la Municipalidad comenzó las t areas de fumigación en distintos barrios de la ciudad.

El operativo planificado se lleva adelante priorizando la eficacia y el cuidado del medio ambiente. Por este motivo, el cronograma de aplicación y el despliegue del personal están estrictamente ajustados a las condiciones meteorológicas de cada jornada, teniendo en cuenta factores clave como el viento, la temperatura y las precipitaciones.

Las tareas de fumigación requieren condiciones climáticas específicas para garan tizar que el producto cumpla con su función correspondiente sin dispersarse de forma inadecuada o perder efectividad a causa de lluvias posteriores.

Para acompañar y potenciar el efecto de los trabajos que realiza el Municipio, se solicita a la población como mantener limpios los patios y jardines, eliminando posibles criaderos de mosquitos.

Dengue. Más allá de la fumigación, aseguran que la clave está en la higiene y limpieza del hogar.

Además se debe evitar la acumulación de agua estancada en recipientes, baldes o cubiertas y facilitar el trabajo de las cuadrillas despejando veredas durante los momentos en que se realice la aplicación.

Compromiso de Baigorria

El municipio reafirma su "compromiso con la salud pública y el bienestar de todas las familias, e irá informando de manera periódica los avances y las zonas a intervenir a medida que el clima lo permita".