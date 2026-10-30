Control de plagas: Baigorria realiza fumigaciones urbanas en los barrios

En el marco de las acciones preventivas para el control de plagas y mosquitos, la Municipalidad comenzó las tareas de fumigación en distintos barrios de la ciudad.
Desde la Municipalidad indicaron que "el operativo planificado se lleva adelante priorizando la eficacia y el cuidado del medio ambiente"
En el marco de las acciones preventivas para el control de plagas y mosquitos, la Municipalidad comenzó las tareas de fumigación en distintos barrios de la ciudad.
El operativo planificado se lleva adelante priorizando la eficacia y el cuidado del medio ambiente. Por este motivo, el cronograma de aplicación y el despliegue del personal están estrictamente ajustados a las condiciones meteorológicas de cada jornada, teniendo en cuenta factores clave como el viento, la temperatura y las precipitaciones.
Las tareas de fumigación requieren condiciones climáticas específicas para garantizar que el producto cumpla con su función correspondiente sin dispersarse de forma inadecuada o perder efectividad a causa de lluvias posteriores.
Para acompañar y potenciar el efecto de los trabajos que realiza el Municipio, se solicita a la población como mantener limpios los patios y jardines, eliminando posibles criaderos de mosquitos.
Además se debe evitar la acumulación de agua estancada en recipientes, baldes o cubiertas y facilitar el trabajo de las cuadrillas despejando veredas durante los momentos en que se realice la aplicación.
El municipio reafirma su "compromiso con la salud pública y el bienestar de todas las familias, e irá informando de manera periódica los avances y las zonas a intervenir a medida que el clima lo permita".
En el barrio aseguran que se reavivó una vieja disputa pero ahora atravesada por los colores. Un adolescente ajeno al conflicto resultó herido en una balacera y una mujer fue atacada en otro hecho en la misma zona