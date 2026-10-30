La Capital | La Región | control

Control de plagas: Baigorria realiza fumigaciones urbanas en los barrios

Desde la Municipalidad indicaron que "el operativo planificado se lleva adelante priorizando la eficacia y el cuidado del medio ambiente"

30 de octubre 2026 · 14:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
El municipio reafirma su compromiso con la salud pública y el bienestar de todas las familias

El municipio reafirma su "compromiso con la salud pública y el bienestar de todas las familias, e irá informando de manera periódica los avances y las zonas a intervenir a medida que el clima lo permita". (Foto archivo)

En el marco de las acciones preventivas para el control de plagas y mosquitos, la Municipalidad comenzó las tareas de fumigación en distintos barrios de la ciudad.

El operativo planificado se lleva adelante priorizando la eficacia y el cuidado del medio ambiente. Por este motivo, el cronograma de aplicación y el despliegue del personal están estrictamente ajustados a las condiciones meteorológicas de cada jornada, teniendo en cuenta factores clave como el viento, la temperatura y las precipitaciones.

Fumigaciones y medidas de prevención

Las tareas de fumigación requieren condiciones climáticas específicas para garantizar que el producto cumpla con su función correspondiente sin dispersarse de forma inadecuada o perder efectividad a causa de lluvias posteriores.

Dengue. Más allá de la fumigación, aseguran que la clave está en la higiene y limpieza del hogar.

Dengue. Más allá de la fumigación, aseguran que la clave está en la higiene y limpieza del hogar.

Para acompañar y potenciar el efecto de los trabajos que realiza el Municipio, se solicita a la población como mantener limpios los patios y jardines, eliminando posibles criaderos de mosquitos.

Además se debe evitar la acumulación de agua estancada en recipientes, baldes o cubiertas y facilitar el trabajo de las cuadrillas despejando veredas durante los momentos en que se realice la aplicación.

Compromiso de Baigorria

El municipio reafirma su "compromiso con la salud pública y el bienestar de todas las familias, e irá informando de manera periódica los avances y las zonas a intervenir a medida que el clima lo permita".

Noticias relacionadas
Se articula el abordaje territorial y social con los trabajos de mantenimiento urbano, entendiendo que la prevención requiere tanto de intervenciones sobre la infraestructura como del acompañamiento y la información a la comunidad.

VGG refuerza la presencia territorial y las tareas preventivas ante el fenómeno climático de El Niño

La recorrida reafirmó el trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, los gobiernos locales y la representación departamental, con el objetivo de acompañar a los efectores, fortalecer sus equipos de trabajo y avanzar en respuestas concretas para mejorar la atención de los vecinos del departamento San Martín.

Silvia Ciancio y Esteban Motta recorrieron los samcos del departamento San Martín

Las acciones forman parte del trabajo que la gestión municipal y provincial, lleva adelante para ampliar el arbolado urbano.

Forestación colectiva en el parque municipal y en barrio Prados del Sol de Roldán

Emoción y orgullo en el recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Quiénes son y qué hacen los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026

Las más leídas

Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

El parque Norte termina su primera etapa de renovación y se preparan para inaugurarla

El parque Norte termina su primera etapa de renovación y se preparan para inaugurarla

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios

Lo último

Quirno negó que la encargada de negocios argentina haya sido citada por el gobierno de Lula

Quirno negó que la encargada de negocios argentina haya sido citada por el gobierno de Lula

El perottismo mete presión al PJ para apurar la estrategia hacia 2027

El perottismo mete presión al PJ para apurar la estrategia hacia 2027

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newell's

En el barrio aseguran que se reavivó una vieja disputa pero ahora atravesada por los colores. Un adolescente ajeno al conflicto resultó herido en una balacera y una mujer fue atacada en otro hecho en la misma zona

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newells

Por Martín Stoianovich
Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales
La ciudad

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado
Policiales

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

Quirno negó que la encargada de negocios argentina haya sido citada por el gobierno de Lula
Política

Quirno negó que la encargada de negocios argentina haya sido citada por el gobierno de Lula

Reforma en seguridad sin acuerdo: Es una discusión ideológica, afirmó Angelini
Política

Reforma en seguridad sin acuerdo: "Es una discusión ideológica", afirmó Angelini

Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot
La Ciudad

Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot

Las más leídas
Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

El parque Norte termina su primera etapa de renovación y se preparan para inaugurarla

El parque Norte termina su primera etapa de renovación y se preparan para inaugurarla

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios

Quién es la santafesina de 26 años con la que el Chato Prada está iniciando una relación

Quién es la santafesina de 26 años con la que el Chato Prada está iniciando una relación

Ovación
Dibu habló del sacrificio que hizo tras la fractura de un dedo antes del Mundial: Lo haría de vuelta
Ovación

Dibu habló del sacrificio que hizo tras la fractura de un dedo antes del Mundial: "Lo haría de vuelta"

Dibu habló del sacrificio que hizo tras la fractura de un dedo antes del Mundial: Lo haría de vuelta

Dibu habló del sacrificio que hizo tras la fractura de un dedo antes del Mundial: "Lo haría de vuelta"

El fanatismo de Colapinto por Boca antes del clásico ante River: Capaz pregunto por la radio

El fanatismo de Colapinto por Boca antes del clásico ante River: "Capaz pregunto por la radio"

Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de un genio del fútbol mundial

Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de un genio del fútbol mundial

Policiales
En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado
Policiales

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newells

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newell's

Una pareja, que estaba junto a su bebé, fue detenida por robo de cables en zona sur

Una pareja, que estaba junto a su bebé, fue detenida por robo de cables en zona sur

Volvieron a detener a un acusado por el asesinato de un policía tras un partido de fútbol

Volvieron a detener a un acusado por el asesinato de un policía tras un partido de fútbol

La Ciudad
Aleart y la legalización de Uber: Ganamos una batalla por la libertad de los rosarinos
La ciudad

Aleart y la legalización de Uber: "Ganamos una batalla por la libertad de los rosarinos"

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales

Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot

Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot

Uber y DiDi en Rosario: qué cambia con la aprobación de las aplicaciones de transporte

Uber y DiDi en Rosario: qué cambia con la aprobación de las aplicaciones de transporte

La nutrición de la vaca puede definir el futuro productivo del ternero
Agro

La nutrición de la vaca puede definir el futuro productivo del ternero

Rosario conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas con música en vivo y un coro de más de 120 voces
La ciudad

Rosario conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas con música en vivo y un coro de más de 120 voces

Hallaron muerta a una mujer en Recreo: investigan un femicidio y hay tres detenidos
Policiales

Hallaron muerta a una mujer en Recreo: investigan un femicidio y hay tres detenidos

Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de un genio del fútbol mundial
Ovación

Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de un genio del fútbol mundial

Karina Milei en la Expo Rigi en Rosario: Es un win-win, ganan las mineras y las pymes
Política

Karina Milei en la Expo Rigi en Rosario: "Es un win-win, ganan las mineras y las pymes"

Jóvenes diseñan e imprimen 300 medallas en 3D para el fútbol femenino
La ciudad

Jóvenes diseñan e imprimen 300 medallas en 3D para el fútbol femenino

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

Otro lesionado en Newells: Kudelka tiene un problema extra para armar la zaga
Ovación

Otro lesionado en Newell's: Kudelka tiene un problema extra para armar la zaga

El tiempo en Rosario: rige un alerta amarilla por tormentas para el viernes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: rige un alerta amarilla por tormentas para el viernes

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios
Economía

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios

Tragedia en España: hallan el cuerpo del argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes
El Mundo

Tragedia en España: hallan el cuerpo del argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes

Rondas Rigi: la minería traccionó negocios y un debate federal

Por Alvaro Torriglia
Economía

Rondas Rigi: la minería traccionó negocios y un "debate federal"

La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River
Ovación

La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas
Policiales

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas

Pullaro le puso a la Nación la fiesta del Rigi y también un norte

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro le puso a la Nación la fiesta del Rigi y también un norte

Quién es la santafesina de 26 años con la que el Chato Prada está iniciando una relación
Zoom

Quién es la santafesina de 26 años con la que el Chato Prada está iniciando una relación

Lula le agradeció a Macri el saludo por el triunfo electoral con una indirecta a Milei
Política

Lula le agradeció a Macri el saludo por el triunfo electoral con una indirecta a Milei

Crimen del taxista Eduardo Piris: diez años después, juzgan al acusado y piden 32 años de prisión
Policiales

Crimen del taxista Eduardo Piris: diez años después, juzgan al acusado y piden 32 años de prisión

Tras su destitución, ordenaron la detención domiciliaria del exjuez federal Salmain
Política

Tras su destitución, ordenaron la detención domiciliaria del exjuez federal Salmain

Malvinas: murió uno de los pilotos que participó de uno de los ataques más recordados a la flota inglesa
Información General

Malvinas: murió uno de los pilotos que participó de uno de los ataques más recordados a la flota inglesa