Atención vecinos de Baigorria: restringirán tránsito y estacionamiento por la Maratón Nocturna

La Municipalidad de Granadero Baigorria estableció medidas de seguridad vial que regirán el sábado 15 con motivo de la realización de la competencia

El objetivo es garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad de todos los corredores y espectadores.

Por esa razón las autoridades realizaron una solicitud urgente a los vecinos frentistas . "Se solicita encarecidamente la colaboración de todos los vecinos que residen sobre las calles que forman parte del circuito de la Maratón para que entre las 20 y las 22 no estacionen sobre la calzada y liberen el área".

"Liberar la calzada es fundamental para permitir el paso seguro de los participantes de las categorías 5K y 10K a lo largo de todo el recorrido diagramado", indicaron desde el municipio.

El recorrido, que iniciará y finalizará en el Parque Acceso Sur se extenderá por diversos sectores de la ciudad, incluyendo calles cercanas a la costa del Río Paraná y zonas céntricas.

"Se ruega a los conductores que presten especial atención y utilicen vías alternativas durante el horario de la competencia, así como se les pide prestar atención a los voluntarios y al personal municipal que estará abocado para organizar el evento".

La Municipalidad, a cargo del intendente Adrián Maglia, agradece de antemano la comprensión y la colaboración de todos los vecinos para asegurar que la Maratón Nocturna Granadero Baigorria sea un evento deportivo seguro y exitoso.

