Cierre del verano, homenaje y gran fiesta popular en Ybarlucea

Una multitud participó el 2 de abril en Ybarlucea del evento “Despedimos el verano”, realizado en el predio de avenida del Rosario y Belgrano, con la presentación central de Los Palmeras y la participación de Los Palmae y La Réplica, en un festival organizado por el Club Social y Deportivo Ibarlucea junto a la comuna, con entrada libre y gratuita y un objetivo solidario orientado a recaudar fondos para el desarrollo institucional, ante más de cinco mil personas.
El encuentro reunió a familias, jóvenes y vecinos de distintas localidades de la región, que se acercaron desde temprano para disfrutar de una propuesta abierta y popular que volvió a poner en valor el rol de las instituciones locales en la generación de espacios de encuentro.
Homenaje y memoria
La jornada comenzó por la mañana con un emotivo homenaje a los excombatientes, que incluyó una visita al Monumento a Malvinas ubicado en el Paseo de la Soberanía de la localidad, en el marco de un nuevo aniversario del 2 de abril, fecha que invita a reafirmar la memoria, el reconocimiento y el compromiso con quienes defendieron la soberanía nacional.
“Creíamos que este evento tenía que tener un sentido más profundo, no solo festivo. El 2 de abril nos interpela como comunidad y por eso quisimos comenzar la jornada rindiendo homenaje a nuestros héroes de Malvinas, integrando memoria y participación”, destacaron desde la organización.
Luego, la actividad continuó con el desarrollo del evento solidario impulsado por el Club Social y Deportivo Ibarlucea, junto a diversas instituciones que se sumaron a la iniciativa, consolidando una propuesta que combinó memoria, compromiso y participación comunitaria.
Desde las primeras horas de la tarde, el predio comenzó a poblarse y fue ganando intensidad con el correr de las horas. La llegada de público desde distintas localidades consolidó un evento de alcance regional, en un clima de convivencia y celebración que se mantuvo durante toda la jornada.
La propuesta logró instalarse como un punto de encuentro para compartir en familia, con una organización que permitió un desarrollo ordenado y con fuerte participación comunitaria.
El show esperado
El momento central de la noche llegó con la presentación de Los Palmeras, que desplegaron un repertorio cargado de clásicos y lograron una conexión inmediata con el público. Cada canción fue acompañada por una multitud que bailó y cantó durante todo el show.
Previamente, Los Palmae y La Réplica aportaron ritmo y energía, preparando el escenario para el cierre de la jornada con uno de los grupos más convocantes de la música tropical.
El festival tuvo como eje un objetivo concreto: recaudar fondos para el Club Social y Deportivo Ibarlucea, con la mirada puesta en continuar su crecimiento y avanzar en el desarrollo de su nuevo predio.
Para ello, se implementó un bono de estacionamiento y se dispuso un gran buffet a cargo de instituciones locales, generando distintas instancias de colaboración y participación.
La organización conjunta entre el club y la comuna volvió a evidenciar el valor del trabajo articulado en el territorio. La participación de distintas instituciones fortaleció el carácter comunitario del evento y amplificó su impacto.
Este tipo de propuestas no solo generan espacios culturales, sino que también consolidan vínculos y promueven el desarrollo local.
Además del atractivo artístico, la jornada se sostuvo en una logística que permitió ordenar el ingreso y la permanencia del público, garantizando condiciones de seguridad y comodidad para las familias. El trabajo coordinado entre el club, la comuna y las instituciones participantes fue clave para el desarrollo normal de las actividades a lo largo de toda la jornada.
Desde la organización destacaron el acompañamiento del público y remarcaron que lo recaudado permitirá seguir avanzando en proyectos concretos del Club Social y Deportivo Ibarlucea. La combinación de memoria, celebración y solidaridad dejó como saldo una jornada significativa, que refuerza el valor de la cultura y la participación comunitaria como herramientas de construcción colectiva.
Una noche que dejó huella
La masiva convocatoria y el acompañamiento del público marcaron el éxito de una jornada que combinó espectáculo y compromiso social. El evento se posicionó como una de las celebraciones destacadas de la agenda regional.
El saldo fue claro: una comunidad que respondió, instituciones fortalecidas y una experiencia que reafirma el valor de la cultura como herramienta de encuentro.