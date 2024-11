Ciencia Sur, la feria que conectó educación y producción en General Lagos

El evento también incluyó una muestra interactiva donde el público pudo observar productos y procesos de diversas empresas de la región. Universidades e institutos de investigación proporcionaron dispositivos científicos y tecnológicos, ofreciendo actividades lúdicas y experimentales como realidad virtual, videojuegos y simuladores. Esta feria no solo permitió a los asistentes conocer de cerca las innovaciones tecnológicas, sino también comprender cómo estas se aplican en el ámbito productivo.

El presidente comunal de General Lagos, Esteban Ferri, destacó la importancia de la muestra para la región: “Ciencia Sur, la primera feria científica tecnológica productiva del corredor sur de la provincia de Santa Fe, representa mucho para la región y para TecnoLagos. Estamos acercando a los jóvenes al sector productivo de la región y facilitando que la comunidad pueda conocer cómo y qué se produce en la incorporación de tecnología en los procesos productivos”.

Ferri subrayó el impacto educativo del encuentro. “Permite que los estudiantes se queden a vivir acá, no tengan que emigrar para buscar este tipo de educación. Pueden formarse y generar un proyecto de vida en el lugar donde viven”. Además, resaltó la pluralidad de la iniciativa: “Estamos en un proceso de continuo dinamismo. TecnoLagos es un proyecto abierto donde se discute y se debate. Queremos que vengan y se apropien de este lugar. Acá tiene que estar la producción, la educación, la universidad y los actores sociales para pensar nuestra región, una de las más importantes del país”.

General Lagos Ciencia Sur 2.jpg

El jefe comunal también mencionó la importancia de vincular la educación con el sector productivo: “Es necesario que nuestros jóvenes y estudiantes puedan interactuar y conocer cómo y qué se produce, cuál es el agregado de tecnología. Queremos que tengan la posibilidad de descubrir un proyecto de vida en nuestra región, sin necesidad de emigrar.” Finalmente, destacó los logros y convenios alcanzados: “Desde abril, inauguramos este espacio y marcamos una agenda diferente. A través de la escuela preuniversitaria Sara Rietti, vinculamos a 280 estudiantes con el sector productivo. Además, generamos convenios con empresas como Biomax y la Universidad Tecnológica Nacional, y acuerdos internacionales en el Reino Unido con la red de científicos argentinos y la empresa Omix”.

Impacto en la comunidad

Ciencia Sur no solo brindó una plataforma para el aprendizaje y la innovación, sino que también fortaleció los lazos comunitarios y promovió un entorno de colaboración y creatividad. Los asistentes expresaron su entusiasmo y gratitud por la oportunidad de participar en un evento de tal magnitud y destacaron la importancia de continuar con estas iniciativas.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, también compartió su visión sobre el impacto de TecnoLagos y Ciencia Sur: “Hace tres años, solo teníamos la idea de hacer una escuela en esta zona de la provincia. Hoy, gracias al compromiso de Esteban y el aporte de la Universidad, tenemos una escuela funcionando con una infraestructura que pocas escuelas del país poseen. Es un caso casi único, con una vinculación muy activa con el sector productivo regional”.

General Lagos Ciencia Sur 4.jpg

“En un momento tan delicado para la educación superior, es fundamental reivindicar el rol de la universidad pública y la ciencia en Argentina. Nuestro sistema universitario permite que cada joven, según su vocación, pueda acceder a formación de excelencia sin ninguna restricción. Esto es algo que debemos defender y fortalecer”, señaló. Subrayó que “el vínculo entre el sector público y privado es muy activo en TecnoLagos. La coordinación de la comuna, el aporte de la Universidad y la colaboración de las empresas de la región son fundamentales para el desarrollo. Este proyecto nos permite pensar en la consolidación de la escuela y en la expansión con carreras preuniversitarias y universitarias”.

Para el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simeoni, “estar en TecnoLagos representa para nosotros muchísimo. Es importante que la Bolsa participe y cuente qué herramientas tiene desde su lugar en la educación, la ciencia y la tecnología. Estamos en el centro de la región productiva y es fundamental que las nuevas generaciones conozcan lo que hacemos”.

Simeoni subrayó el proceso de colaboración entre el sector educativo y productivo: “Este acercamiento entre los estudiantes y el área productiva es crucial. Tenemos que preparar mucho capital humano y trabajar juntos. La articulación entre instituciones y entidades públicas debe ser una forma normal de operar”.

Finalmente, destacó el compromiso de la Bolsa de Comercio de Rosario con la región: “Desde 2021, nos planteamos estar junto al interior productivo a través del programa BCR Territorio. Llevamos la Bolsa al territorio, instalándonos en distintas ciudades y pueblos para contar nuestros mercados y escuchar las demandas del interior productivo”.

Pablo Corsalini, intendente de la ciudad de Pérez, también compartió su perspectiva: “Cuando Esteban (Ferri) nos contaba este proyecto, todos nos preguntábamos de qué nos hablaba. Pero ver no solo la infraestructura, sino todo lo que está pasando adentro, es fantástico. Esta iniciativa garantiza el acceso a una educación diferencial y de calidad a vecinos de la región”.

General Lagos Ciencia Sur 3.jpg

Corsalini destacó lo trascendente de la intervención política: “Vemos a personajes políticos de todos los colores unidos en esta batalla. La dirigencia que no entienda que las agendas cambiaron y que las agrupaciones empiezan a unirse por denominadores comunes, está fuera de lugar. Este es el camino para un Estado proactivo, eficiente y transparente”. Finalmente, subrayó el compromiso con la educación y la tecnología.

“Estamos trabajando en la consolidación del espacio y queremos seguir afianzando este tipo de vinculaciones. Es fundamental brindar respuestas a la gente y promover un estado unido y ordenado”, concluyó.

El diputado nacional y ex senador por el departamento Rosario, Miguel Rabbia, también compartió su visión sobre la importancia de TecnoLagos y Ciencia Sur. “Uno de los proyectos legislativos que presentamos fue de ley de educación, que es el único vigente en la Legislatura y está en tratamiento en comisiones. Anhelamos que pueda dar a luz para que la provincia de Santa Fe tenga un proyecto propio y no siga con la adhesión a la ley nacional”.

Rabbia remarcó que hay que regionalizar la educación y dijo que “es fundamental hacerlo y tener una educación acorde a la realidad de cada territorio. Ver en TecnoLagos que la universidad está vinculada a las empresas y a la comuna es esencial porque los hijos del territorio se van a poder formar en las competencias que requiere el mundo del trabajo”.

Experiencias de los Alumnos

Maximiliano, uno de los alumnos asistentes, comentó que “me pareció bastante recreativo porque invitaron a varias escuelas. Recorrimos todo el predio, vimos las empresas y nos explicaron todo. La verdad, fue bastante productivo”. También significó el hecho de tener acceso a este tipo de eventos cerca de su localidad: “Está bueno porque podés venir para acá, aunque vengas de cualquier lado. Ahora habrá boleto gratuito, que antes no existía y se puede llegar sin problemas. Está bueno porque te enseñan muchas cosas y salís con nuevos conocimientos”.

General Lagos Ciencia Sur 7.jpg

Joaquín, otro alumno, dijo que fue tentado por una diversión y luego descubrió otras cosas. “Vine porque vi que estaba el simulador de auto y quise probarlo. Me interesé por el resto de cosas que había. La experiencia de venir a un lugar tan moderno y revolucionario como TecnoLagos es entretenida. Vine desde Gálvez y la verdad es que es muy bueno el nivel y las cosas que nos hacen hacer”.

También reflexionó sobre su futuro: “Todavía no tengo muy bien decidido qué me gustaría hacer cuando sea mayor, pero lo que vi podría sugerirme opciones para el futuro”. Según los testimonios, se puede afirmar que la primera edición de Ciencia Sur fue un rotundo éxito, marcando un hito en la promoción de la ciencia y la tecnología en el sur santafesino. Este evento no solo inspiró a los jóvenes a pensar en su futuro, sino que incentivó a dirigentes y empresarios a idear y proyectar nuevos encuentros para afianzar los objetivos comunes entre los habitantes de la región.

