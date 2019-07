La directora de Salud, María Becq, detalló cómo van a funcionar los Centros de Salud municipales en esta época invernal y garantizó que se le dará prioridad a las enfermedades respiratorias. Los efectores municipales son verdaderas cajas de resonancia de la sociedad y registran niveles de atención como nunca en los últimos años como consecuencia de la grave crisis económica que atraviesa el país.

"Como todos los años, en esta época y por la gran demanda por enfermedades, sobre todo respiratorias, tenemos una saturación de sistema independientemente de las cuestiones climatológicas; por ende, decidimos priorizar la atención vinculada a las enfermedades respiratorias", explicó Becq.

Detalló que "no es que dejamos de atender, por el contrario, priorizamos el turno para aquellas personas que padecen en este momento síntomas respiratorios. Lo que hacemos, es suspender momentáneamente por el mes de julio dónde vamos a revaluar la situación epidemiológica. Suspendemos los controles de crecimiento y desarrollo; controles de rutina que generalmente hacen las personas adultas y priorizamos a los niños recién nacidos que consideramos que requieren de un control. También a niños o personas adultas que sean priorizadas por algún factor de riesgo por los médicos tratantes; de esa manera organizamos la atención en los centros para aquella persona que requiere de una pronta atención, no una emergencia".

En cuanto a la vacunación, la directora de Salud comentó que "venimos notando que hay una baja cobertura todavía a esta época del año de vacuna antigripal para los grupos que están asignadas. No es porque no haya disponibilidad, sino porque la gente no está concurriendo a los efectores a colocárselas, niños entre sies meses y dos años, y mayores de 65 años con factores de riesgo". En ese contexto solicitó a los incluidos en los grupos de riesgo que concurran "porque la vacuna es un mecanismo de protección, evita complicaciones de las enfermedades respiratorias graves que a veces hasta conducen a la mortalidad".

En referencia a la otra vacuna de importancia en esta época del año (contra la neumonía) detalló que "hay faltante, pero realizamos otra vez el requerimiento, y si llegan en los próximos días vamos a anunciar, porque los niños a los dos, a los cuatro meses y al año necesitan colocarse la vacuna del neumococo y personas con riesgos hasta los 65 años y mayores de 65.

Además, sostuvo que "con estas medidas de prevención, que son específicas del sistema de salud, creo que podemos llevar una época estacional más ordenada y con menos complicaciones".

Por otra parte, recordó que para evitar enfermedades estacionales "hay algunas cuestiones fundamentales, como el manejo domiciliario y dentro de los ámbitos escolares o laborales. Aquellas personas que presentan síntomas respiratorios no deben concurrir a esos lugares porque seguramente terminan contagiando; también es importante el lavado de manos cuando uno vuelve de la calle, antes de comer, sobre todo mantener la higiene periódica de las manos sólo con agua y jabón, no es necesario el alcohol en gel ni ninguna otra medida extraordinaria".

En otro punto a tener en cuenta, Becq precisó que "cuando se tose o estornuda, se puede hacer sobre el pliegue del codo o en un pañuelo descartable", subrayó que es fundamental la ventilación de los ambientes, sugiriendo "aunque sea una vez por día tener un rato abierta la casa independientemente de que haga frío".