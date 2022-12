Casilda: trabajadores de la salud endurecieron su reclamo en defensa de sus fuentes de trabajo

image - 2022-12-22T134550.165.jpg

El problema radica en que la institución hospitalaria ya no puede seguir sosteniendo con recursos propios ese esquema al ser objetado por el Tribunal de Cuentas de la provincia, razón por la cual "la pelea" apunta a que el Estado santafesino se haga cargo de los contratados para evitar una sangría laboral y, especialmente, no se resienta el sistema de salud público local.

image - 2022-12-22T134620.614.jpg

La marcha se desarrolló en el marco de una medida de fuerza que incluye un quite de colaboración en los lugares de trabajo aunque garantizando la atención de emergencias, lo cual se mantendrá hasta obtener una respuesta. Para el próximo lunes está previsto una reunión con concejales casildenses a fin de discutir alternativas que ayuden a destrabar la compleja situación.

Tanto el órgano Legislativo local como el gobierno municipal apoyan el planteo aunque las gestiones encaradas hasta ahora en busca de soluciones no tuvieron un resultado satisfactorio.

image - 2022-12-22T134509.637.jpg

El referente de ATE Casilda, Emiliano Scopetta, fue contundente al sostener que "seguiremos insistiendo para que la provincia responda y de no ser así, aunque sabemos el esfuerzo que eso significa, tendrá que responder el municipio y el hospital" para que no se vea afectado el servicio de salud en la ciudad.

El gremialista agradeció el acompañamiento de otros sectores gremiales como Amsafe y los municiplaes así como de referentes ambientalistas que también participaron de la movilización en favor de la salud pública y al mismo tiempo para volver a alzar la voz en contra de la construcción del futuro edificio de Justicia casildense en el parque Sarmiento.

"Hoy estamos perdiendo médicos, administrativos, admisionista de guardia, técnico de laboratorio, kinesiólogo, fonoaudióloga, entre otras profesionales que son fundamentales para el sistema de salud pública. Aunque lo quieran negar, hay una crisis por un capricho del gobierno santafesino de no reconocer a estos compañeros y compañeras que trabajan en el efector de salud cumpliendo tareas fundamentales".

"Hasta aquí _amplió_ no tuvimos ninguna respuesta y necesitamos que las autoridades gestionen una reunión con funcionarios de la provincia para hacerle entender lo que significa la salud pública de la ciudad. En el hospital no solo se atiende gente de Casilda sino también de todo el departamento Caseros y muchas personas que tienen obra social lo eligen por la calidad de sus profesionales y la buena atención. No entendemos como la política no da una respuesta, a pesar que se trata de 16 contratos de 66 mil pesos mil pesos mensuales cada uno, lo que no representa nada para la provincia".

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Casilda, Walter Britos, expresó su solidaridad y pidió al gobierno provincial que “dé la cara” para resolver el problema en cuestión. En el mismo sentido se manifestó el secretario adjunto de la delegación Amsafe Caseros, Armando Yualé, quien, entre otras consideraciones, sostuvo que el Ejecutivo provincial "tiene la responsabilidad de gobernar para todos y no solo para ciertos intereses". La manifestación también contó con la presencia de concejales que ratificaron su acompañamiento al pedido formulado a la provincia.