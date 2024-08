Berti: "Nos toman de boludos y miran para otro lado mientras vuelven las quemas"

En ese sentido, criticó duramente los "escasos intentos de charlas informales entre los gobiernos provinciales”, y arremetió particularmente contra el de Entre Ríos “que por jurisdicción es el responsable de los territorios donde más frecuentemente se generan los incendios”.

A su vez, cuestionó la "nula participación del gobierno nacional" en abordar esta problemática. Berti lamentó la falta de acciones preventivas y destacó la necesidad de conformar un comando unificado que patrulle las islas para prevenir incendios, en lugar de reaccionar una vez que la situación se descontroló, lo que para el intendente “consume más recursos y resulta ineficaz”.

Actividades en el Delta

Berti se refirió a la "ley de humedales", que propone ordenar las actividades productivas en las islas del Delta del Paraná. "Esta ley sigue siendo usada con amagues de sanción para calmar los ánimos y luego otra vez a cajonearse", lamentó. Aunque reconoció que la ley no es una solución total al ecocidio, sostuvo que sería una “señal clara de compromiso para abordar el problema de manera seria y con la participación de todos los actores involucrados”.

fuego islas 2.jpg

También consideró fundamental dar participación a quienes tienen un camino recorrido de compromiso con el medioambiente como la Multisectorial Humedales y las organizaciones que trabajaron por preservar todo el Delta. “Sólo escuchando a todos y actuando en consecuencia podremos prevenir activamente estas tragedias ambientales por acción de la naturaleza y también del manejo desaprensivo de muchos a los que solo les interesa la explotación sin cuidados y sin medir consecuencias”, afirmó.

Un llamado a la acción

"Queremos acciones preventivas ya. No toleraremos que nuestros vecinos sufran la inacción de quienes claramente tienen responsabilidades", declaró Berti. También criticó el hecho de que las autoridades nacionales no actúen hasta que el problema afecte a Buenos Aires. "No queremos esperar a que el humo les llegue a los porteños para que haya reacciones", subrayó.

Jorge Berti 1.jpg

El intendente hizo un llamado a la empatía, pidiendo a las autoridades imaginar lo que es vivir las 24 horas del día, durante semanas, en un ambiente invadido por el humo que impide respirar y realizar actividades normales. "Es una vergüenza que todos los intendentes y presidentes de comuna de la costa del Paraná tengamos que deambular por el Obelisco o el Congreso Nacional para que apenas amaguen con atender un problema que aparentemente solo les importa a quienes vivimos sobre la costa santafesina", expresó.

