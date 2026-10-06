Messi, el doctor: la UBA lo nombró Honoris Causa antes de su despedida de la selección

El crack rosarino recibió la máxima distinción de la Universidad de Buenos Aires en el predio de la AFA. “Nunca imaginé tener algo así”, dijo horas antes de su último partido con la camiseta argentina.

Lionel Messi comenzó uno de los días más especiales de su carrera con un reconocimiento inesperado fuera de una cancha. La Universidad de Buenos Aires (UBA) lo distinguió este martes con el título de Doctor Honoris Causa , el máximo reconocimiento que otorga la institución, durante una ceremonia realizada en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza.

La distinción llegó apenas unas horas antes de otro momento cargado de simbolismo para el futbolista rosarino de 39 años: su despedida de la selección argentina , prevista para este martes por la noche frente a Benín en el estadio Monumental.

“ Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico ”, expresó Messi ante las autoridades universitarias y dirigentes presentes en el acto.

El capitán argentino reconoció que la ceremonia le permitió comenzar de una manera diferente una jornada atravesada por las emociones.

“Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”, sostuvo.

Por qué la UBA distinguió a Lionel Messi

La decisión de nombrar a Messi Doctor Honoris Causa había sido aprobada por unanimidad la semana pasada por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires.

Entre los fundamentos de la resolución, la institución destacó que su trayectoria “constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina”.

La universidad remarcó que esos principios forman parte de los valores que históricamente busca promover y transmitir.

El acto se desarrolló en el predio de entrenamiento de las selecciones nacionales en Ezeiza, que desde hace algunos años lleva precisamente el nombre Lionel Andrés Messi.

Participaron los decanos y decanas de las distintas facultades de la UBA, los integrantes del Consejo Superior y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La cuenta oficial de la selección argentina también celebró el reconocimiento en las redes sociales: “El capitán argentino Leo Messi recibió hoy el título ‘Doctor Honoris Causa’ de la Universidad de Buenos Aires. ¡Felicitaciones, leyenda!”.

Messi admitió que nunca había imaginado recibir una distinción académica de ese nivel. “Nunca imaginé tener algo así, que no tiene que ver —o sí— con el fútbol, con lo que hice en el deporte”, señaló durante la ceremonia.

El reconocimiento a Messi más allá del fútbol

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, puso el foco especialmente en el impacto social de Messi y en una trayectoria que, según remarcó, excede ampliamente sus éxitos deportivos.

“Más allá de sus increíbles logros, Lionel nunca se olvidó de sus orígenes, de su familia, de sus raíces”, expresó.

Gelpi recordó que en 2007 el futbolista creó la Fundación Leo Messi, orientada a promover el acceso a la salud, la educación y el deporte de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Además, desde 2010 Messi es Embajador de Buena Voluntad de Unicef.

“Estos valores, que exceden al deportista, Lionel los convirtió en una forma de llevar adelante su propia carrera”, planteó el rector.

También señaló que el capitán argentino consiguió proyectar al país mucho más allá de los estadios.

“A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional, convirtiéndose en una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, mérito excepcional que esta Universidad quiere reconocer”, afirmó Gelpi.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, también resaltó el carácter simbólico de la distinción.

“Representa el esfuerzo, la excelencia y la superación. Su trayectoria trascendió el fútbol y lo convirtió en una figura de nuestra cultura y de nuestra identidad, que supo llevar la bandera de Argentina al mundo entero”, sostuvo.

Y agregó: “La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso. Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria un ejemplo que trasciende al deporte”.

Yacobitti cerró su intervención con una bienvenida particular: “Bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi”.

Messi y una despedida histórica de la selección argentina

El reconocimiento académico abrió una jornada que tendrá su momento más emotivo por la noche. Messi disputará frente a Benín, en el Monumental, su último partido con la selección argentina.

Será la aparición número 208 del rosarino con la camiseta celeste y blanca y marcará el cierre de una etapa que se extendió durante más de dos décadas.