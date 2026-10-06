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Octubre Rosa en VGG: Acciones de concientización e información sobre prevención del cáncer de mama

Durante todo el mes, se realizarán jornadas de difusión y también habrá un evento central con música, danza y feria

6 de octubre 2026 · 07:00hs
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El cronograma prevé jornadas itinerantes de difusión y concientización a cargos de profesionales de la salud. Se abundará sobre la importancia del autoexamen y control anual y se programó una actividad artística colectiva. 

El cronograma prevé jornadas itinerantes de difusión y concientización a cargos de profesionales de la salud. Se abundará sobre la importancia del autoexamen y control anual y se programó una actividad artística colectiva. 

En el marco del “Octubre Rosa”, mes destinado a la concientización sobre el cáncer de mama, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez llevará adelante diferentes acciones para visibilizar esta temática.

En relación al tema, Alejandra Ratti, secretaria de Salud y Medio Ambiente, indicó: “Durante todo el mes de octubre vamos a llevar adelante diferentes jornadas para concientizar sobre el cáncer de mama, y la importancia de la detección temprana del mismo a través del autoexamen y las visitas frecuentes a profesionales de la salud”.

Explicó que el municipio dará inicio a “una serie de jornadas desde el jueves 8 de octubre por la mañana, en la plaza San Martín con una charla de información y concientización sobre el cáncer de mama a cargo de profesionales de la salud”, agregó.

Al mismo tiempo, la funcionaria profundizó que “esta misma actividad la vamos a replicar diferentes días en distintos espacios, vamos a llevar adelante un conversatorio y una actividad de cierre en la plaza del Ferroviario con clases abiertas de ritmos y zumba, cumbia cruzada, vacunación y feria de artesanías y emprendedores”.

Calendario del Octubre Rosa

El cronograma prevé jornadas itinerantes de difusión y concientización a cargos de profesionales de la salud. Se abundará sobre la importancia del autoexamen y control anual y se programó una actividad artística colectiva.

El jueves 8 de octubre el lugar será la Plaza San Martín (Mosconi y Mitre) de 11 a 13. Continuarán el sábado en Plaza del Ferroviario (Av. J. D. Perón y Edison) de 16 a 19 y el miércoles 14 en el Club Sportivo Municipal (Libertad y 12 Octubre) de 17 a 20.

El Conversatorio "Conocer, prevenir y sanar" se ofrecerá el viernes 23 de octubre de 11 a 14 en la Textil Municipal Arcoíris (Av. Coronel Aguirre y San Lorenzo).

En tanto que VGG Modo Rosa: Un lazo para cuidarnos se realizará el domingo 25 de15 a 20 en la Plaza del Ferroviario (Av. J. D. Perón y Edison). Ese día se previó la instalación de un dispositivo de información y concientización sobre el cáncer de mama a cargo de profesionales de la salud. Autoexamen y control anual

También se realizará actividad física y una clase abierta de ritmos y zumba. El dispositivo también incluirá un vacunatorio y una actividad colectiva de armado de un lazo roza con retazos de tela.

La jornada también incluirá la presencia de artesanos y emprendedores y el Cumbión de VGG y su baile social.

>>Leer más: Octubre Rosa: Rosario ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes

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